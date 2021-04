Eatherton salva el Baxi del desastre (102-101)

El Baxi Manresa ha obtingut el quinzè triomf de l'any després de complicar-se la vida de manera extraordinària. Els bagencs guanyaven de 22 punts (81-59) al tercer quart, però un pèssim final d'enfrontament, un més, va provocar que l'Estudiantes se situés a davant (99-101) a set segons. Però un 2+1 d'Eatherton i una errada final d'Avramovic han possibilitat que el triomf es quedés al Congost.



Aturant individualitats (23-22)

El Baxi ha aprofitat en els primers minuts les moltes errades en atac de l'Estudiantes per situar el 4-0 (Hinrichs i Sima) abans d'un 2+1 de Delgado (4-3). El partit s'ha desencallat amb un triple de Ferrari, seguit de dos de seguits de Barea i Avramovic, que han mostrat la seva qualitat i han donat el primer avantatge als madrilenys (7-9). Sima ha reigualat amb un alley-hoop.

Però el partit era descontrolat i això beneficiava els visitants, que s'han tornat a avançar amb dos triples més de Barea (9-15). L'entrada d'Eatherton ha beneficiat el Baxi amb dues accions seguides, però Cvetkovic ha anotat cinc punts seguits i ha situat el 15-22 a 2.56. La defensa no existia i, tot i que l'equip s'ha refet amb triple de Báez i safata d'Eatherton, el duel era descontrolat (20-22) amb mil errades arbitrals incloses, però un triple del mateix Eatherton a l'últim segon ha donat avantatge al Baxi al final del quart.



Sense contenció defensiva (60-47)

Un triple de Dani Garcia i un altre d'Eulis Báez han donat el màxim avantatge als locals (29-24), tot i que Djurisic es mantenia dins del partit amb el sisè triple forà. Mason ho arreglava amb dos tirs lliures (31-27). Però Eatherton estava molt connectat i, amb un 2+1 acumulava 10 punts i posava el 34-29. Ara, tot i que el ritme era alt, era del Baxi, que ha trobat Vaulet per a un bàsquet i un 2+1 i màxima diferència (39-31) just abans de la greu lesió de Vicedo torçant-se un peu en una caiguda amb l'argentí.

El Baxi ha aprofitat els següents minuts per demostrar que és molt més equip i ha trobat bones posicions de Sima i Mason per establir el 45-34 a 4.40. L'Estudiantes ha tornat a buscar qualitat amb Delgado per evitar l'escapada definitiva (48-39). El tram final del quart ha estat un intercanvi de bàsquets sense cap defensa de les dues bandes. Janning ha anotat un triple, però després li han indicat tècnica per simulació, abans d'una altra tècnica a Cuspinera per protestar (58-47) i del segon alley-hoop de Yankuba Sima (60-47), un recital ofensiu.



Ritme d'NBA dels locals (87-71)

El tercer quart ha començat al ritme NBA que ja no té Barea, amb dos bàsquets en cinc segons de Ferrari i Sima, anotació desfermada i una esmaixada brutal de Vaulet per posar el 71-54. Semblava que el Baxi acceptava el ritme de l'Estudiantes i corria el risc de descontrolar-se, tot i que l'avantatge era molt gran quan faltaven setze minuts per al final.

Ningú no defensava, com demostrava un triple de Ferrari tot sol, seguit d'un altre de Rafa més o menys igual (81-59). Amb 81-61, Pedro Martínez introduïa cinc canvis i canviava tot l'equip per no perdre tensió, tot i que Cvetkovic rebaixava fins al 81-63. De fet, el tram final no ha estat tan brillant. El base serbi ha tret un 2+1 per posar el 85-68. En el tram final, Avramovic ha maquillat amb un triple i els àrbitres no han concedit un llançament de Dani Garcia, tot i que Djurisic havia semblat que tocava la xarxa.



Eatherton salva la vida del Baxi

L'inici del darrer quart, amb zona visitant, ha estat nefast per al Baxi, amb parcial de 0-6 (87-77, i encara amb un triple fallat dels madrilenys. Entre Mason i Hinrichs han aturat el cop (92-79) i els àrbitres han indicat la segona simulació al mateix ala-pivot. Amb tot, l'Estudiantes entrava al partit amb un nou bàsquet d'Avramovic (92-82). Per sort, dues accions seguides de Mason, una assistència i un bàsquet, han donat aire (96-82, a 5.51). El partit encara no estava liquidat. Delgado posava el 96-86 i Rafa errava el tir lliure d'una tècnica al dominicà de l'Estudiantes. A més, Avramovic tornava a posar pressió amb el 96-88, encara a 3.29. Janning apareixia amb un triple, però Avramovic responia amb un triple i un bàsquet de dos (99-93). A més, Janning errava i els madrilenys recuperaven la bola a 2.06 i Cvetkovic constrenyia fins al 99-95. Ferrari errava de tres, però Eatherton provocava un fora de Delgado. Després el base tornava a errar, però els madrilenys tornaven a deixar escapar la bola. Eatherton fallava a 1.05 i Cvetkovic clavava un triple terrible (99-98). Ferrari tornava a errar i el base cometia falta a 32 segons.

Cvetkovic anotava un punt i després Hinrichs cometia la cinquena falta i Avramovic situava el 99-101 a 22 segons. L'Estudiantes, fora de bonus, cometia faltes per molestar. Ferrari llançava un triple condemnat al fracàs, però Eatherton capturava el rebot i treia un 2+1 a 7,8 segons i anotava el 102-101. Afortunadament, l'individualisme forà ha tornat a sortir i el triple a la desesperada d'Avramovic no ha entrat.