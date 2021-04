El Baxi es col·lapsa a Badalona

El Baxi va oferir la pitjor cara de la temporada ahir a Badalona (96-68). Durant l'any s'han perdut d'altres partits per grans diferències, però potser en cap s'havia donat la imatge de descontrol d'ahir. Les errades en el tir van fer entrar l'equip en una dinàmica que va permetre el Joventut ampliar l'avantatge exponencialment i vèncer de pallissa, que sempre fa mal. Caldrà guanyar els tres partits que falten per intentar ser vuitens i, sobretot, millorar prestacions de cara a diumenge a Sevilla.

Igualtat i anotació complicada

L´inici del partit va ser amb poca anotació i molta intensitat defensiva, tenint en compte la capacitat en atac de tots dos equips. Un triple de Vaulet, primer (4-5) i un bàsquet de l'argentí després d'haver fallat un tir lliure (6-8) va donar els primers avantatges al Baxi. El partit era molt igualat i també oferia un bon duel entre Tomic i Sima, autor de quatre punts en l'arrencada, a la zona (9-10). Els manresans tenien problemes amb els triples, amb els de Ribas a una banda (15-12) i amb les seves errades (1 de 6) a l'altra, tot i que un llançament de tres de Dani Garcia deixava el 15 iguals i obligava Carles Duran a demanar temps.

Ja en l'últim minut, Parra i Eatherton van treure partit de pilotes no tancades per les defenses rivals i va ser la Penya qui va marxar amb quatre punts de diferència (21-17) amb dos tirs lliures i una cistella de Dimitrijevic.

Espessos i un pèl distanciats

Dos bàsquets, d'Eatherton i de Báez, i unes bones defenses van permetre al Baxi recuperar la igualtat a l'inici del segon quart. El duel estava empatat a 23 però fallava el tir exterior, amb tot d'errades de Ferrari, malgrat que el Joventut tampoc on encertava. La circulació de totes dues bandes era molt travada i es trigava molt a arribar a l'empat a uns escarransits 25 punts.

El Baxi defensava força bé, però l'atac no era efectiu des de lluny (2 de 13 en tirs de tres). Tomic, de nou, posava el 27-25, empatat per Sima. La freqüència d'anotació era molt espaiada. Amb esforç, el Joventut es va escapar de quatre punts (31-27), amb encerts de Ribas i tirs lliures de Morgan. A sobre, Bassas ficava un triple en transició amb la màxima diferència local (34-27). Eatherton retallava amb tirs lliures però Tomic deixava els set punts al descans amb una mitja volta de classe.

Partit trencat

El tercer quart tampoc no va comenaçar bé, amb cinc punts seguits locals i errades en l'atac del Baxi que van disparar la distància fins al 41-29. A sobre, li indicaven una tècnica per simulació a un desencertat Makai Mason. El Joventut tampoc no és que estigués gaire encertat, però el Baxi, tret d'un 2-1 de Hinrichs, amb tir lliure errat, no aconseguia reduir la distància de cap manera.

L'ofensiva manresana era un drama i entre Bassas i Parra posaven disset punts per als badalonins, que ara no trobaven dificultat a l'hora d'anotar (50-33) mentre Ferrari seguia perdent pilotes i prenent males decisions. Semblava que el Baxi havia abaixat els braços i fins i tot perdia rebots clars en defensa. Una bona assistència de Ribas a Birgander posava vint punts (55-35) i, per acabar-ho d'adobar, Brodziansky clavava un 3+1 (59-35).

En els últims minuts, Janning va maquillar amb dos triples que, units a un altre de Báez, van retallar fins al 61-44. El quart va finalitzar amb una gran safata de Bassas i encara sort que, amb una altra pèrdua servint de fons inclosa, no va valer el triple posterior de la Penya per estar fora de temps.

Maquillatge infructuós

Semblava que Eatherton iniciava l'últim període amb força, però Ventura va retornar les coses a com estaven amb dos triples gairebé seguits (71-47). El Baxi no trobava solucions en la seva ofensi va i el Joventut ja s'exhibia, amb un 2+1 de Brodziansky després d'una pedregada de Janning des de lluny (74-47). Pedro Martínez va recórrer a Rafa, zero segons fins aleshores, i el santpedorenc va respondre amb un triple en la primera pilota que va tocar (74-50). Però hi havia poca rigorositat i la resposta va ser una esmaixada de Birgander.

Es tractava d'acabar el més dignament possible. Els badalonins no frenaven i van intentar fer sang. Almenys no es va superar la trentena de punts en contra, però el correctiu va ser massa dur.