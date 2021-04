L'ACB decidirà el proper dia 4 com s'acabarà la Lliga Endesa

L'ACB ha informat aquest dijous que la fase regular de la Lliga Endesa acabarà més tard que el 16 de maig, com estava previst. Els ajornaments dels partits Unicaja-Andorra i Acunsa GBC-Baskonia han provocat que ja no es pugui acabar la competició en termini. En l'assemblea del proper 4 de maig es decidirà quan es disputen els duels de les jornades 37 i 38, els ajornats i com es juguen els play-off.

Pel que fa al Baxi Manresa, li queden tres partits. El primer és aquest diumenge, dia 2, contra el Coosur Betis. El proper dia 8 ha de disputar el de la jornada 36, a casa contra l'Acunsa GBC. L'equip descansa en la jornada 37 i acabar la lliga a casa contra el Baskonia. Tot sembla indicar que aquest xoc s'haurà de jugar més tard, amb la qual cosa el més normal és que hi hagi un temps d'una setmana i mitja o gairebé dues entre el penúltim i l'últim partit dels bagencs aquesta temporada.