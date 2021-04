«Si no encertes els tirs et desmoralitzes i entres en una mala dinàmica mental»

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, va declarar després del partit que el desencert en el tir havia estat el detonant de la clara derrota d'ahir a Badalona. Segons ell, «el Joventut ha estat millor que nosaltres. Ens han dominat en defensa, ritme de joc, energia i agressivitat. No hem encertat i ells han estat superiors en el tir de tres. Si no les hi fiques, és difícil no només guanyar, sinó competir».

Segons el seu punt de vista, «quan no encertes gaire, et desmoralitzes. No és tant abaixar els braços, sinó q hem fet tirs ben trobats a l'inici del partit i del tercer quart que, si no entren, et deixen en una mala dinàmica mental. L'altre equip es va creixent perquè veu que li surten les coses bé, però és perquè ells ho fan bé però també perquè nosaltres no les hi fiquem. No hem estat capaços de trencar aquesta dinàmica».

Per la seva banda, Juampi Vaulet va opinar que «hem tingut moltes errades en defensa i en atac no hem estat encertats en l'anotació. Ells ens han dominat gairebé sempre i són justos guanyadors. Hi ha moltes coses a treballar».