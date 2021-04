Eatherton podria ser MVP del mes d'abril aquest divendres a la nit

El nord-americà del Baxi Manresa Scott Eatherton pot tancar les seves últimes grans actuacions sent triat l'MVP del mes d'abril de la Lliga Endesa. Només li falta superar un obstacle, el partit que aquest divendres a la nit han de disputar el Movistar Estudiantes i l'Urbas Fuenlabrada. Si el pivot dominicà de l'equip col·legial Ángel Delgado no fa 25 de valoració, el jugador dels manresans rebrà el guardó. Si en fa 24, quedarà compartit, com el mes passat entre Gio Shermadini, del Lenovo Tenerife, i Thad McFadden, de l'Hereda San Pablo Burgos.

Durant el mes d'abril, Eatherton ha fet 19 de valoració contra el Bilbao, 15 davant de l'Obradoiro, 23 amb el Casademont Saragossa, 20 enfront del Barça, 31 contra l'Estudiantes, la seva millor marca, i 21 dimecres a Badalona. En total, 129 punts, que repartits en sis duels fan una mitjana de 21,5. Supera per només dues dècimes Shermadini i només Delgado el pot passar a davant.

Aquestes són dades facilitades pel periodista Carlos García, d'El Día de Tenerife, especialista en xifres de la Lliga Endesa. D'altres jugadors que han ofert bones actuacions aquest mes, com els madridistes Laprovittola o Tavares, el jugador del Burgos Victor Benite o Pau Ribas, del Joventut, no han mostrat una regularitat tan gran com la d'Eatherton qui, d'aquesta manera, sumaria el seu primer MVP a l'ACB. La solució, aquest divendres a la nit.