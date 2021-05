Baxi seguirà sent el patrocinador principal del Bàsquet Manresa

Moment de la primera signatura de Baxi com a patrocinador del Bàsquet Manresa, el juny del 2018

Moment de la primera signatura de Baxi com a patrocinador del Bàsquet Manresa, el juny del 2018 Marta Pich

El Bàsquet Manresa ha anunciat aquest dijous la propera presentació del nou acord amb Baxi com a patrocinador principal del club. La unió entre tots dos vencia aquest estiu i ara falta saber per quant de temps serà la nova unió i si hi ha un increment o un descens de l'aportació.

Baxi fa tres anys que és l'espònsor principal del club, al qual va arribar després de l'ascens d'aquest provinent de la Lliga LEB Or. Durant aquest temps ha mantingut la seva presència, fins i tot després de l'inici de la pandèmia i de les dificultats econòmiques que va tenir l'empresa. Els dirigents de la marca van ratificar el seu suport a l'entitat el juliol passat, el dia de la presentació de Rafa Martínez.