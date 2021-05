El Baxi fa la feina abans d'esperar quinze dies (91-83)

El Baxi ha conduït el partit amb força autoritat i, tot les grans anotacions de Dee i Okouo, ha anat gairebé sempre per davant i ha sumat el setzè triomf, superant les baixes de dos bases i també de Makai Mason.



Catorze punts perduts (26-25)

El Baxi ha començat fort el partit, sobretot de la mà d'un Yankuba Sima que ha anotat catorze punts en aquest període sent molt superior a Viny Okouo. Els homes de Pedro Martínez es van anar escapant amb els punts també de Vaulet i algun de Rafa Martínez, després d'una tècnica a Radoncic. De fet, la diferència ha crescut fins al 20-6, després del primer bàsquet d'Eatherton. Ha estat aleshores quan la defensa del Baxi ha deixat de funcionar tan bé i l'Acunsa ha trobat els canells de Span i de Johnny Dee per establir un parcial de 0-9 i acostar-se a un 20-15. Els guipuscoans han estat millor en el tram final, amb els dos protagonistes (set punts per cadascun d'ella), per acabar els deu primers minuts perdent per només un punt de diferència després d'un carrusel d'encert per les dues bandes, amb anotacions, entre d'altres, de Jou i Carlsen.



Una nova estrebada (48-41)

L'Acunsa s'ha posat per davant just a l'inici del segon període i ha completat la remuntada de catorze punts, però el Baxi ha tornat a trobar el pivot. Si abans era Sima, ara era Eatherton, que ha trobat sis punts seguits per establir un 32-29. Span explotava la inexperiència de Peñarroya, però Janning ficava un triple que tornava a aportar quatre punts al seu equip (35-31). Ara, el duel era descontrolat per les dues bandes. Vaulet ha anotat dos punts més per al seu equip (37-31) i l'Acunsa s'ha tornat a acostar a dos punts de desavantatge (41-39, a 3.58), però dos bàsquets d'Eartheron, un tir lliure de Peñarroya i una esmaixada de Vaulet han tornat a eixamplar la diferència a set punts al descans (48-41), amb esmaixada final d'Okouo.



Controlant les reaccions (69-60)

L'inici del tercer quart tampoc no ha estat gaire bo. Un nou parcial de 0-9, amb encert d'Okouo i Pere Tomàs, ha empatat el partit a cinquanta. Aquest l'ha trencat, qui si no, Yankuba Sima, amb una esmaixada que tornava a donar avantatge al seu equip ampliat amb un triple de Rafa Martínez, el seu primer del partit (55-50). De tota manera, el conjunt de Marcelo Nicola no és dels que s'entreguen a la primera de canvi, com ja va demostrar en el partit del desembre a Sant Sebastià i els tirs lliures han tornat a comprimir el resultat fins al 56-54, ampliat després amb una mena de ganxo de Hinrichs i retallat per Okouo (58-56). Radoncic, tot seguit, ha errat un tir lliure i ha perdut una opció per empatar (58-57). Els triples del Baxi tampoc no entraven (3 d'11 aleshores). Un robatori de Janning i una transició finalitzada per Báez ha donat aire (62-59). A més, dos tirs lliures del jugador de Minnesota tornava a posar cinc punts (64-59) i una falta forçada per Sima i un rebot en atac del dominicà ha tornat a disparar l'avantatge (69-60).



Final força tranquil (91-83)

El darrer període ha començat amb un bon avantatge, però l'Acunsa intentava ficar-se a dins del partit amb un triple lateral de Faggiano que posava el 71-65. Aquest, però, ha estat respost des de la distància per Guillem Jou (74-65). A més, l'únic base en condicions, Dani Garcia, ha demanat el canvi per lesió. Però Janning, amb una bomba, ha obligat Nicola a demanar temps mort amb 76-65.

Però Okouo trobava un 2+1 i tornava a abaixar la distància dels deu punts, recuperats per una suspensió típica de Rafa (78-68). A part, el segon triple de Jou deixava un 81-68 ampliat a la màxima distància de quinze punts (83-68) en una contra de Báez amb robatori a 5 minuts per al final. L'Acunsa ja no trobava el mateix encert a l'hora de remuntar aquest forat, tot i una penetració de Dee (83-71). Dani Garcia ha pogut tornar a la pista i l'ha deixada l'home del partit, Sima,amb cinc faltes. Un triple marca de la casa de Pere Tomàs ha concedit una certa esperança als bascos (85-74, a més de tres minuts), però una esmaixada d'Eatherton ha semblat tallar-les, encara que Dee no volia claudicar, amb un nou triple i el seu 25è punt (87-77). Han estat dos rebots en atac, de Hinrichs, primer, i de Rafa, després, els que han acabat de matar el rival (91-79) i han desembocat en un final força còmode, tot i els intents de Pere Tomàs.