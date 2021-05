Pedro Martínez: «El partit ens deixa en una posició correcta per anar a Europa»

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, a part de tornar a destacar que acabaran la lliga sense haver perdut tres partits seguits, va declarar que «la victòria té bastant mèrit per com estem físicament. Jugàvem contra l'últim però no es rendeixen i hem patit molt per defensar-los. Hem d'estar contents per treure un partit que ens posa en una posició correcta per aspirar a la competició europea. Potser ja tenim la feina feta, tot i que no ho podem celebrar».

També va parlar dels bases, dels quals va dir que «és un motiu de satisfacció haver tret endavant el partit amb nois tan joves, que són un mirall per a la resta de la base».

El jugador més destacat del partit, Yankuba Sima, va dir que «l'Acunsa és un rival incòmode i hem sabut estar junts tot el partit per mantenir opcions d'Europa. Intento aprofitar al màxim els minuts que em donen i estic orgullós de la meva feina».

Per la seva banda, Marcelo Nicola va lamentar que «hem començat malament i llavors ens costa molt entrar al partit. Hem entrat al partit, però ens precipitem massa i ells són un equip expert que ens ha castigat».