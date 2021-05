Baxi i el Bàsquet Manresa es vinculen tres anys més

Baxi seguirà sent el patrocinador de referència del Bàsquet Manresa SAE a la Lliga ACB les properes tres temporades. Així doncs, quan finalitzi el nou contracte entre l'entitat manresana i l'empresa especialitzada en solucions per a l'àmbit de la climatització, el curs esportiu 2023-24, la societat integrada dins el grup BDR Thermea haurà completat un cicle de sis exercicis com a espònsor del Bàsquet Manresa i s'haurà convertit en un patrocinador històric per al club bagenc.

L'acord es va presentar ahir al migdia al Nou Congost en un acte que van protagonitzar el president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, i el CEO de Baxi, Jordi Mestres, i en el qual també van intervenir l'entrenador i el capità de l'equip manresà, Pedro Martínez i Guillem Jou.

Ni el Bàsquet Manresa ni l'empresa van voler fer pública l'aportació econòmica anual de Baxi al pressupost del Bàsquet Manresa, però si que va transcendir que l'acord comportava «un increment raonable» de les xifres que figuraven en l'anterior, una quantitat que segons va publicar Regió7en l'edició del dimarts, 19 de juny del 2018 (pàgina 27), superava «lleugerament els 200.000 euros» per temporada. Per últim, va transcendir que Pedro Martínez negocia la renovació del seu contracte amb els màxims responsables del Bàsquet Manresa.

Triomf i play-off per a la Penya

D'altra banda, ahir, en partit corresponent a la 36a jornada de la Lliga Endesa, el Club Joventut de Badalona va aconseguir un transcendent triomf a la pista del TD Systems Baskonia (71 a 79). La victòria al Buesa Arena certifica la classificació matemàtica dels verd-i-negres per jugar el play-off pel títol. En aquest moments, els badalonins ocupen la setena posició a la taula amb un balanç de 19 victòries i 15 derrotes.

El veterà escorta Pau Ribas i el jove ala Joel Parra van ser els estilets ofensius de la Penya a Vitòria. El primer va anotar 17 punts (5/9 en els tirs de tres punts) i va servir 3 assistències, mentre que el segon va fer 16 punts i no va errar cap triple (4/4). Ante Tomic (12 punts i 6 rebots i Brodziansky (11 punts i 5 rebots) van ser els seus principals aliats. Pel que fa a l'equip d'Ivanonic, va destacar l'anotació d'Achille Polonara (22 punts) i Pierria Henry (19).