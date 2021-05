Poques vegades un equip deu haver fet una contractació que, a priori, ja se sap que serà totalment efímera. Però de vegades la necessitat obliga. El Baxi Manresa va informar ahir del fitxatge, per a l’únic partit de la Lliga Endesa que li queda, del base suec Melwin Pantzar, format al planter del Reial Madrid, amb el qual va arribar a debutar a la competició, i que ha jugat els darrers mesos al Clínica Sur-Aspasia Reial Valladolid de la LEB Or. De fet, els bagencs encara podrien entrar matemàticament al play-off i que el director de joc escandinau tingués més oportunitats, precisament contra el seu club de formació, però a hores d’ara aquesta és una possibilitat improbable.

El Baxi va explicar dilluns que els dos jugadors de la primera plantilla que li quedaven per fer de bases diumenge (18.30 hores, davant del Baskonia al Nou Congost) podrien ser baixa. De fet, Makai Mason, escorta reconvertit, ho serà segur, perquè no s’ha recuperat d’un esquinç de turmell contra el Betis, i la participació de Dani Garcia és molt dubtosa per la lesió que es va fer davant de l’Acunsa. D’aquesta manera, i tenint en compte la lesió fins a final de temporada de Dani Pérez i també la de Frankie Ferrari, que ja no és a la plantilla, i que també es va tallar Jonathan Tabu fa unes setmanes, només queda en bones condicions Marc Peñarroya per poder assumir aquestes funcions.

Pantzar, de 21 anys i 1,90 metres d’alçada, es va formar al planter del Reial Madrid, amb el qual va debutar a l’ACB la campanya 2018-19, en què va disputar 33 minuts en cinc partits i va anotar un total de sis punts. Després el van traspassar al Mònaco, amb el qual va jugar l’Eurocup de la campanya passada, i en aquesta ha actuat al Valladolid, conjunt compaginat per intentar l’ascens a la Lliga Endesa però que ja s’ha quedat fora dels play-off.

Pecats de joventut

Segons Luis Miguel de Pablos, redactor d’esports del diari El Norte de Castilla, que ha seguit la seva trajectòria durant tota la temporada, Pantzar és «excessivament jove i, com és normal, li falta madurar en molts aspectes del seu joc i comet errades pròpies de la seva edat». El fins ara tècnic dels val·lissoletans, Hugo López, que ha deixat l’equip per anar a entrenar al Japó, ja havia coincidit amb ell al planter del Madrid i el volia contractar la temporada passada. «El va portar per complementar Reed Timmer, el titular, però aviat es va adonar que aquest era més tirador que base i llavors Pantzar va prendre més protagonisme».

Segons De Pablos, un dels punts forts del suec és «el control del joc i la capacitat d’ordenar l’equip. És més un director de joc de tota la vida, amb un bon tir, però el penalitza les errades infantils, sobretot en faltes absurdes i en pèrdues que qualsevol altre base experimentat no comet. Però per potencial té molt bones condicions per progressar si limita totes aquestes errades».