El Baxi Manresa ha tancat la temporada amb una victòria de molt mèrit sobre el TD Systems Baskonia (71-68) en un partit en què ha fet un tram central i final de partit amb molta intensitat i que ha resolt en els darrers minuts aguantant la força del rival. Els bagencs obtenen així la dissetena victòria per acabar l'any, per dinou derrotes, i no seran al play-off, però sí que acaben la lliga en una meritòria desena posició, gràcies a la derrota de l'Unicaja contra el Madrid, que els ha de permetre ser a Europa.

De tu a tu (18-19)

El duel ha començat sense gaire encert per al Baxi, amb tres triples errats, dos de Dani Garcia i un de Janning, i en canvi amb dos bàsquets de Jekiri i un 2+1 de Massenat que situava el 0-6, amb tir lliure errat, en dos minuts i poc. Sima retallava amb un ganxo, però després Vaulet cometia la segona falta i Giedraitis treia un altre 2+1 per a 2-9. Però el Baxi ha reaccionat defensivament i ha trobat dos bàsquets de Hinrichs, un en una recuperació, i un robatori amb contraatac de Sima, que ha establert el 8-9.

Henry ha anotat abans de ser rellevat i Janning ha empatat amb un triple, però el Baskonia ha trobat Colom i Dragic per tornar a avançar el seu equip (11-15), aprofitant quatre tirs lliures errats per Sima. Fall ha eixamplat la diferència amb dos tirs lliures i Eatherton ha tallat la sequera amb una bomba (13-17). El Baskonia jugava amb Fall i Diop, dos gegants, junts per tapar les continuacions, però Rafa responia amb un triple ja en l’últim minut (16-17). Báez ha avançat per primer cop el seu equip, però Colom ha tancat el quart amb un encert des de la mitjana distància (18-19).

Sotmetent des de la defensa (42-34)

El segon quart ha arrencat amb igualtat i amb el primer bàsquet de Melwin Pantzar, després d’ un robatori de pilota (21-21). El Baxi havia trobat la manera de lligar el joc dels bascos en defensa i, amb un Pantzar que no semblava que debutés en aquest partit, ha trobat primer un triple de Rafa obert en transició i després un ganxo de Sima per posar el 26-22. De tota manera, el gironí cometia tot seguit la tercera falta i era rellevat per Sajus.

En la següent acció, Vaulet anotava de tres (29-23) a passada de Marc Peñarroya i, tot i que Jekiri reduïa, el mateix base vinculat anotava de tres (32-25). El Baskonia provava de reaccionar amb Henry i Giedraitis, però una tallada de zona de Vaulet (34-29) precedia un temps mort televisiu. La puntuació no s’aturava, amb triples de Sedekerskis i el segon de Peñarroya i esmaixada de Jekiri (37-34).El final, a més, ha estat de traca, amb una bomba de Hinrichs i robatori amb triple de Rafa sobre la botzina per establir el 42-34.

Més intensitat local (57-47)

En l’inici del tercer període el Baxi ha estat molt encertat a l’hora de circular la pilota, però no tant a l’hora d’anotar. Així, tot i una cistella fàcil de Vaulet, l’encert de Giedraitis i d’Henry, que ha tret la tercera falta a Peñarroya, ha posat el 44-41. El Manresa ha trobat aleshores un parell d’accions a l’interior per a Sima i Eatherton per fer una petita estrebada (49-43), tot i que Giedraitis l’ha aturat amb dos tirs lliures.

Eren bons minuts del Baxi, ara dirigit per Pantzar, amb un triple lateral de Báez i algunes accions més per eixamplar la distància. Però un cross over de Henry ha evitat que el rival s’escapés i ha col·locat el 52-47 abans d’un temps mort de la tele. Els darrers segons han estat una exhibició d’intensitat locals, amb un triple de Peñarroya i un bàsquet de Vaulet després de tres esforços (57-47) que ha precedit un tram final sense punts.

Resistint al final (71-68)

En el darrer quart, el Baskonia ha augmentat la intensitat, tot i un triple de Janning. Entre Henry i Jekiri han situat el 60-51, tot i que Rafa ha anotat dos punts amb tap il·legal del pivot dels bascos. De tota manera, l’equip d’Ivanovic estava disposat a capgirar la situació, amb un 2+1 de Jekiri que ha escurçat la diferència fins al 62-56. Però sortint d’un temps mort, un parell de bàsquets de Janning i Eatherton han tornat a disparar l’avantatge (68-58). De tota manera, Henry i Jekiri han tornat a posar emoció (66-60) i Pantzar i Hinrichs han perdut un parell de pilotes importants a 3.13. El base del Baskonia mantenia el seu equip des del tir lliure. Peñarroya responia amb el quart triple (69-62). Henry i Dragic anotaven d’un en un i el mateix eslovè establia el 69-66 i feia demanar temps mort a Pedro Martínez a 2.01. Tot seguit, Peñarroya errava dos triples i Henry feia passes abans que Jekiri, amb un alley-hoop, fes el 69-68. Rafa errava a 26 segons i Henry també a 10. El Baskonia només havia comès dues faltes a 5 segons per al final. Van fer-ne dues a Janning i després una d’antiesportiva a Rafa Martínez que ho ha sentenciat tot.