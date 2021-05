Pedro Martínez va aparèixer feliç pel partit que havia fet el seu equip. Va explicar que «amb els nois joves hem estat fidels al que hem fet durant tota la temporada. Amb dificultats, hem tret endavant el partit, hem pujat un lloc a la classificació i n’estem contents. Hi havia dubtes sobre quin seria el rendiment, però Rafa ha estat increïble a la primera part i Marc ha anotat molt a la segona».

Sobre el seu futur va aclarir que serà «qüestió de dies, una setmana o deu dies» però que «ara n’he de parlar amb persones del meu voltant. Soc molt del Manresa, però també soc professional» i sobre el futur de l’equip a Europa «encara no està segur, sobretot en aquest món de wild cards en què no es valora tant els mèrits esportius sinó els adquirits per diners».

Per la seva banda, Rafa Martínez va admetre que «aquesta temporada he gaudit molt del dia a dia, fins i tot a l’autobús. Ara hem acabat i toca prendre decisions. La meva motivació és jugar aquí, però encara no se sap qui serà l’entrenador i ja ho veurem»