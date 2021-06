L'Unicaja ha decidit acceptar aquest divendres al matí l'oferta de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) de disputar la Lliga de Campions la temporada vinent. Fins ara, el club malagueny havia jugat sempre l'Eurocup, el torneig organitzat per l'Eurolliga, però les motivacions econòmiques han empès a fer el canvi al seu nou consell d'administració, reunit al matí. Aquest fet provoca que ja hi hagi tres places plenes per a equips de l'ACB a la Champions (Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos i Unicaja) i només en quedi una de lliure, a la qual aspira el Baxi Manresa.

Els malaguenys han pres aquesta decisió perquè la FIBA els ha ofert un fix de 300.000 euros per disputar la competició. Cal recordar que les normatives de la competició fins a la temporada passada marcava només 100.000 euros per participar a la primera fase, tot i que es pot superar el milió d'euros en cas d'endur-se el títol, una quantitat que s'ha endut el Burgos en les dues últimes edicions. Les dificultats econòmiques han empès l'Unicaja a prendre aquesta decisió i a renunciar als beneficis esportius de l'Eurocup, que atorga plaça d'Eurolliga al campió i al subcampió de la competició. A més, l'acord entre la FIBA i l'Unicaja és per a les tres properes temporades, amb la qual cosa s'assegura la participació europea durant aquest temps, sigui quina sigui la seva classificació a la lliga. El consell, presidit ara per Sergio Corral, addueix motius "econòmics, estratègics i esportius".

En quina situació deixa aquesta decisió el Baxi Manresa? Primer de tot, el més lògic és que la plaça que l'Unicaja deixa lliure a l'Eurocup sigui ocupada per l'Herbalife Gran Canària, que podria acceptar la llicència per tres anys a la competició que no ha acceptat l'equip andalús. Si això fos així, també seria probable que l'Eurocup cursés una invitació perquè el MoraBanc Andorra també jugui aquest torneig. Tant canaris, com andorrans, s'han mostrat sempre favorables a jugar l'Eurocup per davant de la Champions.

Aquests moviments, que haurien de quedar confirmats dimecres, dia 16 de juny, deixarien un lloc lliure per a un conjunt de la Lliga Endesa a la Lliga de Campions. Hi aspiren el Baxi Manresa (10è a la lliga), l'UCAM Múrcia (12è) i el Casademont Saragossa (13è). Per criteris esportius, el lloc hauria de ser per al Baxi, però amb la captació de l'Unicaja (11è a la lliga, per darrere del Manresa) la FIBA està demostrant que no es regeix ja per mèrits a la pista. La seva normativa diu que només ho farà fins al vuitè lloc a la lliga. Aquests dies, a més, ha publicat un rànquing segons el qual el Saragossa seria l'equip més ben situat per aspirar a la plaça. La solució final s'ha de saber oficialment el dia 25 de juny, tot i que se suposa que es filtrarà abans.