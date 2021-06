El Baxi Manresa ha informat aquest dimecres que l'ala-pivot dominicà Eulis Báez, de 39 anys, no continuarà a l'equip la temporada vinent. Báez va arribar fa dos estius al club, procedent de l'Herbalife Gran Canària, i el seu rendiment ha estat condicionat per les lesions, sobretot en aquesta segona temporada. En va tenir dues de musculars i un altre esquinç que van provocar que es perdés deu partits en total. Quan ha pogut jugar, les seves mitjanes han estat prou destacables, amb 18 minuts en pista, 6,5 punts i 3 rebots.

D'altra banda, segons ha informat el periodista Òscar Herreros, el Baxi no exerciria el tercer any del contracte de l'argentí Juampi Vaulet, amb la qual cosa aquest sortiria lliure del club. Seria una decisió controvertida, ja que l'ala ha estat un dels jugadors més utilitzats per Pedro Martínez durant les dues últimes temporades. A més, en la darrera va jugar suportant una fasciïtis plantar, primer, i després amb una màscara per una fractura a la mandíbula. Segons el mateix Herreros, però, depenent de qui sigui el tècnic la temporada vinent es podria fer marxa enrere o posar el jugador en llista de basquebolistes subjectes a dret de tempteig.

Quatre baixes

Amb la baixa confirmada de Báez, i la possible de Vaulet, ja en serien quatre de confirmades al Baxi respecte de la temporada anterior, si s'hi uneix la de Scott Eatherton, que ha anat als Nagoya Dolphins de Japó, i Matt Janning. L'entitat també va anunciar fa dies la incorporació de l'ala finlandès Elias Valtonen que juga, precisament, en la posició de Vaulet.