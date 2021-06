L'ECA, l'organisme que regula l'Eurolliga i l'Eurocup, ha admès aquest divendres l'Herbalife Gran Canària i el MoraBanc Andorra a la segona competició de les que organitza. Compartiran llistat de sortida amb dos conjunts més de l'ACB, el València i el Joventut. Tots dos han trobat espai, en part, per la sortida de l'univers Eurolliga de l'Unicaja, que va preferia acceptar l'oferta per disputar la Lliga de Campions de la FIBA.

En principi, el València, el Joventut i l'Unicaja haurien hagut de tenir una llicència per tres anys a l'Eurocup i el Gran Canària i el MoraBanc, haver depès d'una invitació per jugar-la. Semblava que només n'hi hauria una i, per tant, un dels dos hauria d'anar a la Champions si volia ser a Europa la temporada vinent. Tant els canaris, com els andorrans sempre havien expressat la seva voluntat de jugar l'Eurocup i aquesta voluntat ha estat premiada, ja que la jugaran tots dos, tot i que l'ECA no ha determinat si en condicions de convidats o amb llicència multianual.

A part dels equips de l'ACB, jugaran l'Eurocup els següents equips: Boulogne Metropolitans 92 i JL Bourg en Bresse (França); Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro); Cedevita Olimpija Ljubljana (Eslovènia); Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venècia i Virtus Segafredo Bologna (Itàlia), Frutti Extra Bursaspor i Türk Telekom (Turquia); Hamburg Towers i Ratiopharm Ulm (Alemanya); Lietkabelis Panevezys (Lituània); Lokomotiv Kuban Krasnodar (Rússia); Partizan NIS Belgrade (Sèrbia); Promitheas Patras (Grècia) i Slask Wroclaw (Polònia).

També es van conèixer els equips de l'Eurolliga, que seran: Anadolu Efes i Fenerbahçe (Turquia); AX Milà (Itàlia); CSKA Moscou, Zenit i Unics Kazan (Rússia); Barça, Reial Madrid i Baskonia (ACB); Maccabi (Israel); Zalgiris (Lituània); Bayern Munic i Alba Berlín (Alemanya); Asvel Villeurbanne i Mònaco (França) i Estrella Roja (Sèrbia).

Un cop conegudes aquestes llistes, falta per determinar la de la Lliga de Campions de la FIBA, que segons l'organisme no es donarà a conèixer oficialment fins al proper dia 25 de juny. De l'ACB tenen assegurada la presència l'Unicaja, gràcies a la invitació per tres anys, el Lenovo Tenerife i el San Pablo Burgos. Faltaria una plaça, que es disputen el Baxi Manresa, el Casademont Saragossa i l'UCAM Múrcia, tot i que l'organisme podria acabar atorgant-ne dues més a la competició estatal. També s'especula que, al final, la FIBA podria acabar acollint-los a tots en un format de quatre classificats directes per a la fase de grups i dos més que hi podrien accedir a través de prèvies.