El nou entrenador del Casademont Saragossa, Jaume Ponsarnau, ha revelat en una entrevista al rotatiu valencià Superdeporte que el seu nou equip disputarà una prèvia de la Lliga de Campions. Aquest fet podria corroborar les tesis segons les quals l'organisme europeu atorgaria quatre places directes a equips de l'ACB més dues que s'haurien de guanyar amb rondes preliminars. Si el Saragossa és un dels dos que les ha de jugar, el Baxi tindria molt a prop, per mèrits esportius, entrar entre els quatre que passaran a la fase de grups.

Relacionades El Gran Canària i el MoraBanc Andorra jugaran la propera Eurocup

En l'última pregunta de l'entrevista, a Ponsarnau se li pregunta que quin objectiu es planteja, a curt termini, de cara a la temporada vinent. L'entrenador targarí afincat a Sant Fruitós respon que "hi ha un element resultadista i és que hem de superar la prèvia de la Champions. Cal passar-la i això serà important, ja que marcarà moltíssim la dinàmica de la temporada. Volem competir a l'ACB fins on es pugui, i en la Champions, el mateix".

La FIBA sempre ha dit que fins al dia 25 no hi haurà la llista oficial d'equips que jugaran la Champions ,però a ningú no escapa que durant aquestes setmanes hi ha molts moviments i els clubs sabran abans si la juguen o no. Amb les places segures per al Lenovo Tenerife i el San Pablo Burgos, per classificació entre els vuit primers de l'ACB, i per a l'Unicaja, per llicència de tres anys, en queda una per a la fase de grups, que ara sembla més propera que mai al Baxi Manresa. L'altre equip que la vol, l'UCAM Múrcia, n'obtindria una per a la fase prèvia, si tot va com ha d'anar, ja que va quedar darrere dels bagencs (dotzena posició per la desena dels catalans) en l'última lliga Endesa.