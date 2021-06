Una nota emesa pel club passada la una de la tarda d’ahir va posar punt final a un serial que ha durat un mes exacte. Des del 23 de maig, després de l’últim partit de lliga contra el Baskonia, fins al 23 de juny. Pedro Martínez continuarà dues temporades més a la banqueta del Nou Congost, per alegria de l’afició i del club.

D’aquesta manera es tanquen quatre setmanes i tres dies d’especulacions, que en alguns casos instal·laven el tècnic barceloní en d’altres banquetes de la lliga i, fins i tot, de l’estranger. Finalment, la permanència d’un dels millors tècnics de la lliga al Nou Congost garanteix la continuïtat d’un projecte i d’una manera de funcionar que s’ha revelat com eficaç en els dos últims exercicis.

Negociacions llargues

La continuïtat de Pedro Martínez ha estat posada en dubte, sobretot, per la tardança en comunicar-la. En la roda de premsa del maig, ell mateix va explicar que volia solucionar l’afer, en una direcció o en una altra, «en una setmana o deu dies». Al final, han estat més. El fet que la lliga durés unes quantes jornades, primer per la disputa de la final a quatre de l’Eurolliga i després pels play-off, va provocar que l’habitual ball a les banquetes trigués a començar.

Fa un parell de setmanes se’l va relacionar intensament amb el Casademont Saragossa, amb el qual es va entrevistar. Sembla que l’acord va ser proper, però finalment es va trencar. També se l’ha relacionat amb clubs de l’estranger, com l’AEK d’Atenes, i últimament es pensava que podia ser el relleu de Joan Peñarroya a Burgos. Finalment, ha decidit allargar la seva vinculació amb Manresa.

Amb aquesta decisió, Pedro Martínez igualarà, si compleix el seu contracte, el seu període de temps més llarg a Manresa, quatre anys entre el 1990 i el 1994. També hi va ser la temporada 2014-15, amb la qual cosa seran nou anys com a tècnic del Bàsquet Manresa. Podrà allargar el seu rècord de més partits a la banqueta bagenca, un total de 245.

Carpetes per tancar

Amb la continuïtat de Pedro Martínez lligada s’espera que la configuració de la plantilla manresana comenci a agafar velocitat de creuer en els propers dies. De moment, la pràctica totalitat dels jugadors estatals continuent, amb la incògnita de saber què passa amb Rafa Martínez i també què es fa amb Jordan Sakho, que torna de la cessió a Burgos. S’han comunitat les baixes d’Eatherton i d’Eulis Báez i caldrà veure quina és la situació de Juampi Vaulet, amb qui el periodista Òscar Herreros va explicar que no s’exercirà l’any addicional del seu contracte.

La FIBA hauria de confirmar demà la presència a Europa

El Bàsquet Manresa espera tancar demà una bona setmana amb l’anunci de la FIBA que el club participarà en la propera edició de la Lliga de Campions. Després de l’anunci del primer contracte professional del jove Toni Naspler i de la renovació de Pedro Martínez, la participació a Europa és llargament esperada i sembla que serà realitat si es fan cas a les últimes notícies que s’han conegut.

Tot i que l’organisme europeu remet contínuament a demà com a data en què es reuneixen els seus directius i en què es farà pública la llista de participants, cada cop cobra més cos el fet que convidarà directament a la fase de grups quatre equips de l’ACB i dos més disputaran una eliminatòria prèvia. Al nou tècnic del Casademont Saragossa, Jaume Ponsarnau, se li va escapar la setmana passada que els aragonesos seran a una d’aquestes prèvies. A l’altra hi podria haver l’UCAM Múrcia. El Baxi aniria a la fase de grups directament per mèrits esportius, amb Lenovo Tenerife, Burgos i Unicaja.