El Baxi Manresa ha inclòs dos jugadors en la llista de basquetbolistes subjectes a dret de tempteig, segons ha comunicat l'ACB aquest divendres al matí. Un d'ells és Scott Eatherton, que ha fitxat pels Nagoya Dolphins japonès i, pel qual, el Baxi mantindria els drets per a la competició espanyola si no arriba cap altra oferta. L'altre cas és més interessant. Es tracta de l'argentí Juampi Vaulet.

El periodista Òscar Herreros va informar dies enrere que el Baxi no exerciria l'any addicional del contracte de Vaulet, però les coses poden haver canviat amb la confirmació de Pedro Martínez com a entrenador. L'ala ha estat un dels homes clau de l'esquema del tècnic barceloní les últimes temporades i segurament vol continuar comptant amb ell. Abans, però, cal passar pel tempteig.

Així. qualsevol equip de l'ACB pot presentar una oferta per Vaulet, i també per Eatherton, fins al 7 de juliol. Si no ho fa, el Baxi en conservarà els drets. Si algú ho fa, els manresans tindran cinc dies hàbils per igualar aquesta oferta. AQUESTA és la llista de jugadors subjectes a tempteig i també la dels que han comunicat la seva intenció de tornar a l'ACB