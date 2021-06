La Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) ha atès finalment als mèrits esportius contrets i el Baxi Manresa jugarà la Lliga de Campions de la temporada vinent. Els manresans són un dels quatre equips de la Lliga Endesa que prendran part en el torneig i entren directament a la fase de grups, juntament amb el Lenovo Tenerife, el San Pablo Burgos i l'Unicaja, que té una llicència per a tres anys en aquesta competiciò però que, de tota manera, també s'hi hauria classificat atenent la seva posició a la classificació.

La sorpresa del dia ha estat que la FIBA no ha convidat cap altre equip de la lliga espanyola. Semblava que podria fer-ho amb el Casademont Saragossa, després d'unes declaracions del seu entrenador, Jaume Ponsarnau, que la setmana passada va revelar que el club li ho havia comunicat. A més, els aragonesos són cinquens del rànquing FIBA, una de les premisses de l'organisme per poder invitar equips, però al final no ha estat així. Tampoc no hi entra l'UCAM Múrcia.

🚨 𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟖 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨n! 🔥 #BasketballCL — Basketball Champions League (@BasketballCL) 25 de junio de 2021

Així, en la fase de grups, a part dels quatre equips espanyols n'hi ha cinc de Turquia (Besiktas, Darussafaka, Galatasaray, Karsiyaka i Tofas Bursa). També tres de Grècia (AEK Atenes, Lavrio i PAOK Salònica). De la resta d'estats, no n'hi ha més de dos per país. Són Itàlia (Dinamo Sàsser i Happy Casa Brindisi), Alemanya (Oldenburg i Ludwigsburg), Israel (Hapoel Jerusalem i Hapoel Holon), França (Dijon i Estrasburg), Polònia (Wielkopolski), República Txeca (Nymburk), Hongria (Szombathély), Bèlgica (Oostende), Bòsnia i Hercegovina (Igokea), Rússia (Nijni Novgòrod), Lituània (Rytas) i Letònia (VEF Riga).

A part de la fase de grups, hi ha una sèrie de prèvies que han de determinar classificats per a la ronda definitiva. Entre els conjunts més destacats que hauran des disputar aquest pròleg de la competició hi ha conjunts amb renom a Europa com el Brose alemany, el Treviso italià, el Le Mans francès o el Hapoel Eilat israelià. El sorteig de la primera fase de la competició es farà el proper dia 7 de juliol.