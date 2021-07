El Baxi Manresa ha anunciat aquest mateix dimecres el fitxatge de l'escorta americà Joe Thomasson. Nascut a Dayton, Ohio, el jugador ha firmat un contracte de dos anys amb el quadre bagenc. Thomasson, arriba procedent de l'Hapoel Galil Gailboa d'Israel i es tracta d'un escorta de 27 anys i 1,93 m d'alçada.

Anotador, amb talent tant per fer punts com per assistir i un físic que li permet ser ràpid i explosiu arriba a Manresa per demostrar el seu talent. L'americà té experiència al bàsquet europeu, on ha jugat quatre temporades. La darrera campanya l'ha jugat amb l'Hapoel Galil Gilboa d'Israel i arriba a la capital bagenca amb unes grans estadístiques: 13,4 punts, 3,2 rebots i 4,5 assistències per partit jugant una mitjana de 30 minuts. Anteriorment, havia passat pels Estats Units (NJCAA, NCAA, NBA G League) Romania i Polònia, on va jugar en tres equips diferents, abans d'arribar al conjunt israelià, que ha sigut el seu últim equip.