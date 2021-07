El procés de rejoveniment de la plantilla del Baxi continua. Després del fitxatge del tres finlandès Elias Valtonen, de 22 anys, ahir es va confirmar la contractació de l’ala-pivot letó Marcis Steinbergs, que el mes que ve en farà 20. El jugador bàltic feia dos anys que evolucionava al Gran Canària, en l’equip de LEB Plata, i va arribar a debutar a l’ACB ni més, ni menys que contra el Barça de Gasol i marcant Nikola Mirotic. Ha d’evolucionar en les posicions que han deixat lliures Hinrichs i Báez.

En el fitxatge de Steinbergs hi té molt a veure l’entrenador auxiliar del Baxi, Salva Camps. Ell el va tenir a les seves ordres en la temporada 2019-20, la que es va haver d’interrompre per la pandèmia. Tot i haver jugat en aquest conjunt de base dels insulars, per pocs mesos Steinbergs no es pot considerar jugador de formació, dels quals el Baxi en necessitarà cinc per competir en els partits de la Lliga de Campions i quatre per a l’ACB.

En el conjunt de LEB Plata, que la temporada passada va preparar Gabriel Alonso, Steinbergs va acabar amb unes mitjanes d’11,2 punts, 4,7 rebots i una valoració d’11. Destaca en els percentatges, amb uns molt bons 62% en tirs de dos i 40% en triples, la qual cosa el converteix en un jugador interior modern, dels que obre el camp.

Marge de millora

El periodista grancanari Pepe Alvarado, pare de Gabriel Alonso, qui ha entrenat Steinbergs durant l’últim any, ha vist molts partits del jugador de Riga. En destaca «la millora que ja va mostrar amb Salva Camps i que ha seguit aquesta temporada, que li ha valgut la confiança de Porfi Fisac per debutar en el primer equip».

Un dels aspectes que destaca del seu joc és «el tir de tres punts. S’obre bé i anota, sobretot, des de les cantonades. Té molta efectivitat». També té «un bon joc d’esquena a la cistella, amb una bona tècnica i finalitzacions correctes». En aquest sentit, però, dubta de les dades, entre les quals les de l’ACB, que li atribueixen una alçada de 2,08 metres. Segons Alvarado, «em fa l’efecte que és més petit, poc més de dos metres. Però amb les alçades i les agències de jugadors, ja se sap». De fet, la web de la FEB li atorga un 2,02 de quan va arribar, amb 17 anys, i d’altres pugen fins a 2,06. En fotos del seu debut, contra el Barça, se’l veu molt semblant al seu compatriota Rolands Smits, i al bàltic del conjunt blaugrana se li atribueixen 2,02 metres d’alçada.

Un altre dels valors que li atorga Alvarado és «una enorme capacitat de treball. Els tècnics que l’han tingut diuen que n’assumeix molt i que no es queixa mai. És molt seriós». Tot i que no és un ala-pivot alt, però, no el veu baixant a la posició de tres perquè «segurament li falta l’arrencada que solen tenir els exteriors. En aquest sentit, és un jugador més estàtic, de pocs metres».

Sobre el que no dubta Alvarado és que «amb Pedro Martínez millorarà molt. Aquí el coneixem molt bé i és el millor fent evolucionar jugadors», Steinbergs «té molt marge de millora amb només vint anys i segurament ha caigut al lloc adequat per aconseguir-ho». De temps en tindrà. Ha firmat un contracte de dues temporades, més dues d’opcionals.