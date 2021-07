L’escorta Joe Thomasson ha de ser una de les referències en el joc del Baxi Manresa de la propera temporada. El jugador de Dayton (Ohio), de 27 anys, ja té una llarga trajectòria en equips de l’est d’Europa, de Polònia i de Romania, però va destacar, sobretot, la temporada passada com a líder natural del Hapoel Gilboa Galil, l’equip que va disputar la final de la lliga israeliana contra el totpoderós Maccabi.

Qui coneix bé Thomasson és el periodista Joshua Halickman, que treballa per al Jerusalem Post i ha fundat el portal Sports Rabbi. Ha parlat amb ell diverses vegades, tant per al podcast que presenta, com per al seu lloc web, i no dubta a dir que Thomasson «és un gran treballador i fa tot el possible per guanyar».

Relata que «si jugues al Gilboa Galil, que està establert al mig del no-res, tot el que pots fer és jugar a bàsquet tot el dia. Va arribar-hi en el tram final de la lliga interrompuda pel coronavirus, el juny del 2020, i després ha jugat tota l’última temporada». El Gilboa Galil és l’hereu del Hapoel Galil Elion, club que va arribar a guanyar una lliga. Ara es troba situat a Gan Ner, a tocar de a frontera nord de Cisjordània i apartat dels centres de decisió política i esportiva el país, com ara Tel Aviv o Jerusalem.

Molt familiar

Segons Halickman, Thomasson és «un excel·lent defensor en les zones en què no hi ha la pilota i també sobre el jugador que la té en aquell moment. Pot assumir tirs importants, sense cap por de prendre aquesta responsabilitat». Per al periodista israelià «és una pena que cap gran club d’Israel, com ara el Hapoel de Jerusalem o el Holon no l’hagin contractat. És un jugador que va a totes».

Fora de la pista, Halickman explica que «forma una família molt bonica amb la seva dona i els seus dos fills. Quan va arribar, va fer-ho sol, però quan es va poder reunir amb ells al cap d’un temps, el seu joc se’n va beneficiar i va fer un salt endavant».

En una entrevista concedida a la pròpia web Sports Rabbi, Thomasson explicava que la clau de la seva gran temporada havia estat «la capacitat d’adaptar-nos a les situacions i d’acoblar-nos tots els jugadors de l’equip. Teníem una gran comunicació amb l’entrenador [Avishay Gordon, que va arribar a mitja temporada]. Ens han donat confiança en totes les decisions que hem pres a la pista». Ara rellevarà Makai Mason al Baxi. Un altre repte.