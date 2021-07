El concepte de massa salarial s’ha posat de moda com es posa de moda en aquest país tot allò que afecta el Barça o el Madrid. És la diferència que hi ha entre les despeses en personal, sobretot en jugadors, i les amortitzacions d’aquests fitxatges. Una massa salarial desbocada provoca molt dèficit, sobretot si no hi ha ingressos. I això és el que està passant, per exemple, en el club blaugrana per culpa, entre altres motius, de la crisi de la covid.

En el món de l’ACB els clubs no juguen amb les mateixes cartes. Alguns ho fan amb els diners del futbol; d’altres, amb els de les institucions públiques, i uns tercers, amb els d’algun mecenes que cobreix els forats. Com més ingressos, i menys control, més altes seran les despeses i, per tant, les possibilitats de fitxar millors jugadors i competir al més alt nivell.

El mèrit es troba en competir sense tants recursos, i això és el que ha volgut explicar el prestigiós portal economicoesportiu 2Playbook amb un estudi sobre l’ACB. En una anàlisi de tres temporades, sense comptar encara la passada, totalment immersa en la pandèmia, i també sense disposar de totes les xifres, no facilitades per alguns clubs, es veu com el Baxi Manresa, sent l’equip amb menys ingressos, estava controlant la massa salarial i també el deute molt millor que d’altres. Malgrat aquest handicap, en els anys analitzats es va poder classificar un cop per als play-off i va estar a deu punts d’entrar, en el curs següent, a la bombolla de la fase final de l’ACB a València.

Restes gairebé a zero

Així, els ingressos dels manresans van pujar a més del doble de l’any de la LEB (17-18) en el del retorn a l’ACB (18-19), tot i que es van estancar en el 19-20 per la suspensió de la temporada el març. La clau, en tots els casos, va ser no estirar més el braç que la màniga i tancar les temporades amb un resultat gairebé a zero. Caldrà veure, de tota manera, l’impacte que haurà tingut en el club la temporada 2020-21, amb més de mil abonats menys i sense haver pogut vendre entrades per als 18 partits de casa.

Segons 2Playbook, «el Bàsquet Manresa ha aconseguit tancar cada temporada al llindar dels números negres (beneficis), bé lleugerament per damunt o per sota. La seva estructura busca la sostenibilitat amb un dels pressupostos més baixos de la lliga, i així es demostra en la seva despesa en plantilla». El portal recorda el salt entre la LEB i l’ACB i que «el club presenta un deute controlat i uns ingressos que es mantenen fixos gràcies al suport dels seus principals patrocinadors i al repartiment de diners de l’ACB».

Aquestes xifres contrasten poderosament amb les faraòniques pèrdues del Barça, Madrid o València, que durant aquest temps han arribat a ingressar fins a set vegades més (en el cas dels blancs); o també amb el deute que arrosseguen el Baskonia o l’Estudiantes, tot i que als madrilenys no els ha servit aquest endeutament ni per seguir a la lliga.