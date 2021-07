L'escorta de Santpedor Rafa Martínez renova el seu contracte amb el Baxi Manresa una temporada més, i d'aquesta manera arribarà als 40 anys vestint la samarreta del club en el qual va debutar a la màxima categoria. El jugador bagenc ha confirmat la notícia aquest matí a les seves xarxes socials.

"Serà que no ...". Això és el que responia Rafa Martínez en un vídeo realitzat per l'ACB al que diversos companys com Navarro, Llull, Trias, San Emeterio, Pedro Martínez, ... semblava que feien un homenatge per la retirada del jugador, una de les llegendes del bàsquet estatal. I, efectivament, serà que no.

Amb la nova temporada, Martínez arribarà a la vintena. La seva trajectòria ha estat, fins ara, la següent:

1999-00 - Bàsquet Manresa (ACB)

2000-01 - CB Vic (EBA)

2001-03 - Valls (LEB-2)

2003-08 - Bàsquet Manresa (ACB, Copa del Rei i LEB Or)

2008-19 - València Basket (Lliga Endesa, Copa del Rei, Eurolliga i Eurocup)

2019-20 - Bilbao Basket (Lliga Endesa i Copa del Rei)

2020-21 - BAXI Manresa (Lliga Endesa)

I l'extens palmarès del santpedorenc és:

2001-02 - Campió d'Espanya sub-20, a Vilagarcia de Arousa (Bàsquet Manresa)

2002 - Subcampió d'Europa sub-20, a Vilnius (Espanya)

2005 - Bronze als Jocs del Mediterrani (Espanya)

2006 - Campió de la Lliga Catalana LEB (Bàsquet Manresa)

2007 - Campió de la LEB Or (Bàsquet Manresa)

2010 - Campió de l'Eurocup (València Basket)

2014 - Campió de l'Eurocup (València Basket)

2017 - Campió de la Supercopa (València Basket)

2017 - Campió de la Lliga Endesa (València Basket)

2019 - Campió de l'Eurocup (València Basket)