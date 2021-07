Plantilla tancada. El Baxi Manresa ja té del tot format l'equip de la temporada 2021-22 amb l'anunci aquest dissabte de la contractació del pivot belga Ismael Bako. Aquesta era la darrera peça que quedava per completar el puzzle.

Bako (Lovaina, Bèlgica, 1995) és un pivot físic, 2,08 m d'alçada i 2,20 m d'envergadura, i en línia ascendent, segons explica el club. Ha destacat a la lliga francesa i a l'Eurolliga amb l'ASVEL, i arriba per ser les properes 2 temporades a la capital del Bages, després de fer 5,8p, 3,9r de mitjana. La seva regularitat i les bones actuacions en partits d'altíssim nivell no han passat desapercebudes pel Baxi. Està acostumat a jugar per sobre de la cistella i a finalitzar jugades espectaculars. La darrera temporada ha jugat una mitjana de 15 minuts tant en la lliga francesa com en l'Eurolliga.

Trajectòria d'Ismael Bako

2012-2017 - Leuven Bears (Bèlgica)

2017-2019 - Antwerp Giants (Bèlgica)

2019-2021 - ASVEL (Pro A i Eurolliga, França)