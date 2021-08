Hi ha qui diu que les coses que funcionen no s’han de canviar, però d’altres pensen que és precisament quan les coses van bé que s’han d’introduir modificacions. Sigui com sigui, per voluntat o per necessitat, el Baxi Manresa és, de moment, l’equip que ha canviat més de cara de l’ACB, quan falta un parell de setmanes perquè les diferents formacions arrenquin una nova pretemporada. Els manresans, que, això sí, han renovat tot l’elenc nacional i l’entrenador, Pedro Martínez, han fet vuit adquisicions, les mateixes que el Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau. Els bagencs, a més, hi afegeixen la diferència que entre els vuit nous jugadors acumulen dues estones d’experiència a l’ACB, dos partits en què va jugar l’ex del Gran Canària Steinbergs.

Així, el Baxi ha anat a pescar a les lligues alemanya, israeliana, polonesa, francesa i italiana per configurar una plantilla molt diferent de la de l’any passat. A Manresa ja estan acostumats a fer aquestes apostes, tot i que enguany semblen més segures ja que es tracta d’homes que venen de tenir bons rendiments en equips que disputaven competició europea. En el cas del Casademont, hi ha hagut vuit canvis, a part de l’entrenador, però quatre incorporacions ja saben què vol dir jugar a la Lliga Endesa, la qual cosa atenua el canvi.

Altres equips habituals de fer molts canvis, l’Obradoiro i el Bilbao, també han fet moltes apostes estrangeres, tot i que segueixen amb els mateixos tècnics, Moncho Fernández i Àlex Mumbrú, i entre els equips grans destaca el Baskonia, un altre a qui no li tremola el pols a l’hora de fitxar.

Apostes segures

A l’altra banda, sorprèn la sobrietat d’habituals sacsejadors del mercat com l’Urbas Fuenlabrada i l’UCAM Múrcia. També ha fitxat poc un Unicaja amb problemes econòmics, tot i que encara sembla que ha de fer moviments. I al contrari de les apostes estrangeres del Baxi, hi ha quatre equips, el València de Peñarroya, el Gran Canària de Fisac, el Betis de Plaza i l’UCAM de Sito Alonso, que només han adquirit jugadors amb recorregut a la lliga. Cares canviades, o no, per a un espectacle que torna a començar.