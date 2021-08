Al llarg d’aquesta setmana, el primer equip del Baxi Manresa s’ha fet la revisió medicoesportiva al Centre Integral de Medicina Esportiva, CIMETIR, de la Clínica Sant Josep. És el segon any que s’ha realitzat en solitari, seguint totes les mesures de protecció i seguretat necessàries per a la Covid-19. Per tant, el període de revisions, altre cop, s’ha allargat més del que és habitual.

Els primers a fer-les van ser els jugadors que ja eren a Manresa com Rafa Martínez, Yankuba Sima, Dani Garcia, Guillem Jou o Dani Pérez. Després d’aquests, va ser el torn dels nous fitxatges com ara Janis Berzins, Vasilije Pusica i Marcis Steinbergs.

Les proves han consistit en una valoració clínica esportiva, un estudi antropomètric, exploracions cariològiques, entre altres, les quals han acabat determinant l’estat físic de tots els jugadors. Aquest any, la revisió la supervisat el Dr. Pedro Rodríguez Saavedra, un nou professional del CIMETIR amb una reconeguda experiència en medicina esportiva.