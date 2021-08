El Baxi Manresa comença aquesta setmana a jugar partits de preparació de pretemporada. El primer serà aquest mateix divendres a Fraga. Els del Bages s'enfronten també a Joventut i València abans de la Lliga Catalana al Nou Congost, els dies 4 i 5 de setembre.

Per poder saber si és possible l'entrada de públic i com s'han d'aconseguir les entrades, el club intentarà informar abans de cada partit amb tota l'antelació que sigui possible. També s'informarà de si es pot veure per televisió o per streaming.

Aquests són els partits de pretemporada que disputarà el BAXI Manresa:

Divendres, 20 d'agost

BAXI Manresa - Casademont Zaragoza

A les 19:00 a Fraga

Dissabte, 28 d'agost

BAXI Manresa - Joventut

A les 20:00 a Lleida

Dimarts, 31 d'agost

BAXI Manresa - Valencia Basket

A les 20:00 a Salou

Dissabte, 4 de setembre (Lliga Catalana)

BAXI Manresa - MoraBanc Andorra

A les 21:45 al Nou Congost

Diumenge, 5 de setembre (Lliga Catalana)

BAXI Manresa - Barça o Joventut (Final o bé 3r i 4t lloc)

A les 19:00 o a les 21:30, al Nou Congost

Diumenge, 12 de setembre

Rival per confirmar

Horari i ubicació encara per determinar