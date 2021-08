La paraula «il·lusió» serveix de denominador comú entre els periodistes esportius per parlar del Baxi Manresa i la nova temporada que afronta. En un altre any d'obligada renovació, amb moltes cares noves com Ismael Bako, Chima Moneke o Joe Thomasson, però també amb la continuïtat de figures rellevants pel bàsquet manresà com Rafa i Pedro Martínez, l'equip buscarà seguir competint de tu a tu a l'ACB i també a la Basketball Champions League.

Després d'una temporada molt bona on el Manresa va desplegar un gran joc i va aconseguir un bitllet per ser a Europa, el repte del conjunt bagenc no serà gens fàcil. Tot i això, serà un any especial, ja que el Nou Congost tornarà a obrir les portes als aficionats, amb més ganes de bàsquet que mai després d'una temporada sencera sense ser-hi. Vuit periodistes esportius catalans analitzen el projecte manresà per a aquesta temporada.

Tot i no posar-se d'acord en els objectius i les fites que ha d'assolir l'equip, tots coincideixen en les «bones sensacions» que transmet i en la «il·lusió» que genera una nova temporada a l'ACB. També impera la prudència, però. La permanència i «consolidar-se» a la màxima divisió del bàsquet estatal resulta primordial i una fita més que rellevant. A partir de llavors, llicència per somniar.

«El llistó està molt alt»

Malgrat que la sensació general respecte la plantilla és bona, la prudència és ben present. A l'hora de marcar objectius, cal tenir en compte que «el Manresa ve d'una temporada amb el llistó molt alt», tal com s'encarrega de recordar Óscar Herreros, cap d'Esports a la Xarxa. «No és només la classificació, que va ser molt bona, sinó el nivell de joc. Tota la lliga va reconèixer el Manresa com un dels equips que millor jugava, de forma molt coral. Serà difícil repetir-ho amb un equip que tornarà a ser nou», explica. Tenint en compte el pressupost de la lliga, «l'objectiu ha de seguir sent no baixar de categoria», comenta Herreros.

Amb aquest objectiu també coincideixen Pol Rodríguez, d'Ona Bages, i Carles Jódar, de Ràdio Manresa, que assegura que «si el primer objectiu no fos salvar la categoria, perdríem el nord» i, afegeix, que «estar a l'ACB continua sent un objectiu brutal». «Per molt que l'any passat l'equip ens engresqués a tots, la fita principal no ha de ser altra que aconseguir la permanència com més aviat millor», comenta Rodríguez.

Marc Mundet, periodista de RAC1, explica que la clau és «no anar massa enllà ni fixar-se fites grandiloqüents». Les deu primeres jornades del Baxi la temporada passada van acabar amb un 60% de victòries. «Acostar-se a un començament tan bo ha de ser la referència», assegura. En la mateixa línia opina Gerard Solé, narrador a DAZN. «A aquest Manresa no se li han de demanar grans objectius. És un equip il·lusionant, però també amb poca experiència a l’ACB i costarà un temps que l’equip s’adapti bé i arribi al seu màxim potencial».

Més atrevits són Artau Pascual, d'Esmaixada.cat, i Gerard Castañé, d'ACB.com. Pascual, que afirma que els nous fitxatges són «jugadors de primer nivell», assegura que «l'objectiu del Manresa aquesta temporada ha de ser la lluita pel playoff». Això sí, «per damunt de tot, l’objectiu principal de l’entorn manresà ha de ser gaudir», comenta. «La nova plantilla és física, manté l’estil de la temporada passada, amb pocs centímetres i molta velocitat, i opta a entrar a la perillosa classe mitjana de la classificació. Qui sap si al playoff d’ACB i BCL», argumenta Castañé.

«Qui assumirà galons?», es pregunta Albert Blaya, periodista del Regió7. «Es presenta una temporada amb dues competicions que seran força exigents pels de Pedro Martínez, sobretot en l’àmbit emocional. Amb el lideratge dels veterans, una de les preguntes és saber qui tindrà el rol de líder dins la pista en els moments clau», comenta.

«Ismael Bako és un jugador fora del nivell del Manresa»

Els nous fitxatges que han aterrat a la capital del Bages són desconeguts per al gran públic i per aquells que no han seguit massa el bàsquet internacional. Però si d'alguna cosa estan segurs els que han vist Ismael Bako és que el pivot belga arriba per brillar. «Bako és la gran aposta, és un jugador fora del nivell del Manresa i el gaudirem molt. Aquest any li ha tocat sortir de l'Eurolliga, però el seu pas pel Baxi serà només d'una temporada per demostrar que té el nivell per tornar-hi», assegura Herreros.

«El denominador comú de la majoria de fitxatges coincideix amb l’aspiració principal del Manresa: créixer i continuar fent-se un lloc al mapa continental», explica Pascual, que defineix Joe Thomasson com «un anotador consumat» i Luke Maye com «un aler-pivot estètic i talentós que acabarà fent carrera a l'Eurolliga». Aquests jugadors arriben a Manresa per intentar explotar i lluir-se amb l'objectiu de guanyar-se un lloc entre els millors equips europeus. «Són jugadors amb molta gana, que venen a demostrar que estan preparats per fer un pas més», comenta Herreros.

«L’equip suma projectes de futur com Elias Valtonen o Marcis Steinbergs; de present com Joe Thomasson, Chima Moneke o, la gran estrella, Ismael Bako; i de llegenda, amb la continuïtat de Rafa i Pedro Martínez», sintetitza Castañé.

Jódar destaca la rapidesa amb la qual s'ha fitxat i la bona notícia que això suposa. «Tinc la sensació que s’ha fitxat ràpidament i bé, i començar la pretemporada en condicions és molt important». «Des que s’ha iniciat el projecte amb Pedro Martínez a la banqueta i Xevi Pujol a la direcció esportiva, s’ha demostrat que amb pocs recursos es poden fer plantilles molt competitives», assegura Rodríguez.

«Es manté la identitat de l'equip»

Malgrat l'obligada renovació i l'arribada de moltes peces noves que caldrà acoblar i adaptar a la dinàmica del conjunt manresà, Pedro Martínez continuarà dirigint l'equip. Amb ell, també seguirà el bloc nacional, amb les renovacions de Rafa Martínez, Dani Pérez, Guillem Jou, Yankuba Sima i Dani García.

L'estil de joc, per Pedro Martínez, no es negocia. I, els fitxatges, responen a aquest estil. «La clau torna a ser que la plantilla s’ha confeccionat pensant en la idea de Pedro Martínez: jugadors que serveixen per jugar sense pilota, agressius en transició, pivots mòbils i ràpids que poden sumar a pista oberta i tiradors per complementar el perímetre», explica Blaya.

«Es manté la identitat de l’equip, amb jugadors amb gran esperit col·lectiu i bones habilitats tècniques, i també s’ha augmentat el nivell físic i defensiu. La gran notícia d’aquest estiu és, sense cap dubte, la continuïtat de Pedro Martínez. Ell és la peça clau dins el projecte i encara no som conscients de la importància de poder tenir-lo un any més com a cervell d’aquest Baxi Manresa», destaca Solé.

El pivot gironí Yankuba Sima continuarà un any més a les ordres de Martínez després del bon rendiment que va mostrar a la part final de la temporada. «La secretaria tècnica ha construït un equip equilibrat amb posicions sòlides des de l’1 al 4. Si Yankuba Sima manté una regularitat en les pinzellades que se li van veure a la segona volta, aquesta solidesa serà completa fins al 5, i l’equip ho notarà segur», explica Mundet. «L’any passat Sima va fer un nou pas endavant i va acabar demostrant que és un luxe com a segon cinc», afegeix Herreros.

Pascual destaca la continuïtat de Dani Pérez, «el timó favorit de Pedro Martínez, que sempre que està sa permet que el joc dels bagencs sigui un dels més reconeixibles de l'ACB».

«Es veurà molt bon bàsquet al Congost»

Després d'un any dur per als aficionats i també per als jugadors, amb els pavellons buits i silenciosos, la millor notícia de cara a la temporada que s'apropa és el retorn de l'afició als pavellons. «La gent té ganes de tornar al bàsquet. Que torni el públic, i que cada vegada pugui haver-hi més gent, ja que això voldrà dir que millora tot plegat», comenta Jódar.

«L’equip és atractiu i de garanties per mantenir la categoria i estic segur que en la temporada de retorn del públic al Congost l’equip tornarà a ser reconeixible i es veurà molt bon bàsquet al Congost», assenyala Herreros.

Tot plegat en una temporada on el Baxi Manresa també disputarà competició europea, la Basketball Champions League, que ja va disputar fa dues temporades quedant fora a fase de grups. «Un dels dubtes és saber com respondrà l’equip als diferents contextos durant la temporada», adverteix Blaya.

Solé assegura que l'equip «no ha tingut sort en el sorteig, amb dos rivals duríssims com el Pinar Karsiyaka i Hapoel Jerusalem». Malgrat això, creu que «l’objectiu ha de ser classificar-se per al play-in com a segon o tercer i esperar tenir una mica més de fortuna en l’emparellament per intentar arribar al Top16».

Per altra banda, Rodríguez veu la competició europea «més com un premi que com una obligació», encara que reconeix que «si es pot passar de grups i treure's l'espina de fa dos anys, millor».

«El Manresa va camí de consolidar-se»

Tres anys després del retorn a l'ACB, la realitat del Manresa ha estat ascendent, i, en conseqüència, les expectatives han anat pujant i, per alguns, l'objectiu de la permanència ha quedat petit. «Una mala temporada et pot retornar a la LEB Or», adverteix Jódar.

Tot i això, l'optimisme és palpable i raonable. «El Manresa va camí de consolidar-se a la lliga. Des que va tornar a l'ACB primer amb Peñarroya i ara amb Pedro Martínez, l'equip ha guanyat consistència, respecte per part dels altres equips i ha demostrat que va tornar per quedar-se», sentencia Herreros.