En l’última jornada de peatges en diversos trams d’autopistes catalanes, gairebé a tot arreu menys a la Catalunya central, el Baxi va demostrar que continua pagant el de l’acoblament dels seus homes. Ahir en va debutar un altre, el nigerià Chima Moneke, però l’equip va encaixar la tercera derrota en tres partits de pretemporada. En la preparació el resultat no ha de ser important i ahir es va veure més encert en fase ofensiva que davant del Joventut (73 punts) i el Casademont (71). Però un València amb cinc absències (el lesionat Dimitrijevic, l’absent Labeyrie i els olímpics Tobey, López Aróstegui i Prepelic) va tenir més encert al final i va endur-se l’amistós de Salou. És l’últim abans de la Lliga Catalana del cap de setmana.

A diferència d’altres partits anteriors, en què l’encert exterior no va acompanyar, el Baxi va iniciar el duel amb bona punteria des de la línia de tres punts gràcies a dos triples seguits de Maye. La bona fluïdesa en atac era aprofitada per Thomasson i Bako des dels tirs lliures per establir una primera diferència favorable de 3-12, que fins i tot es va ampliar amb les primeres rotacions i amb l’aparició de Rafa Martínez qui, amb cinc punts, situava un avantatge de set punts (14-21).

En aquest moment, i ja amb el debut de Moneke des de feia uns minuts, el Baxi va tenir més dificultats per atacar. L’equip de Peñarroya va trobar els joves Millán i Ferrando però els bagencs van marxar al descans tres punts amunt amb una safata, novament, de Rafa Martínez.

Parcial recuperat

El tram final del primer quart i, sobretot, l’inici del segon no van ser bons. El València va trobar els punts de Claver i, de manera especial, dos triples de Dubljevic que van obligar Pedro Martínez a aturar el duel amb deu punts per al rival (35-25). El parcial ja era de 13-0 i calia reaccionar. Ho va fer el nou jugador, Moneke, i sobretot el letó Berzins, molt inspirat amb dos triples i un 2+1 al límit del descans. Units als punts de Dani Pérez i Sima van ajudar a arribar al descans amb un punt de diferència i amb l’escapada del València neutralitzada (41-42).

En el tercer quart, el Baxi es va escapar per cinc punts (41-46) amb bàsquets de Valtonen i Bako. El període va ser de menys anotació (17-18 de parcial), amb bones accions en el triple de Dani Pérez i en un 2+1 del retornat Maye i avantatge mínim al final d’aquests deu minuts.

En el darrer període, però, el València va tibar d’experiència en els darrers minuts. Els triples de Van Rossom i algunes accions de Dubljevic al pal baix li van permetre anar mantenint un mínim avantatge que va créixer fins als sis punts primer i després fins als set amb un altre tir de tres del director de joc belga (80-73). A sobre, un triple de Claver semblava deixar el partit sentenciat. Aleshores, però, van aparèixer Bako i Thomasson, aquest amb un triple que va donar esperança (85-81, a 51 segons). Però un bàsquet de Puerto i una pèrdua van segellar el resultat final.