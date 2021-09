La Lliga Catalana és cada estiu aquell torneig a cavall entre la pretemporada i l’oficialitat en què es vol guanyar, per sumar el primer títol de la temporada, però en cas que no s’aconsegueixi sempre es pot dir allò que els equips es troben encara en fase de preparació. Després de tres partits, i tres derrotes, en els amistosos disputats fins ara (Casademont Saragossa, Joventut i València), un Baxi Manresa encara en formació rebrà avui el vigent campió, el MoraBanc Andorra, en un duel en què la gran notícia serà que els bagencs, gairebé un any i mig després de l’última vegada, podran actuar a casa davant de la seva afició.

És cert que el Nou Congost no s’omplirà, ja que només es permet el 30% de la capacitat i també hi haurà aficionats dels altres tres equips participants, però és una bona arrencada per a una temporada en què els jugadors de Pedro Martínez també hauran d’afrontar la competició europea.

Al complet

Si no hi ha novetats d’última hora, el partit, que començarà a unes intempestives 21.45 hores (Esport 3), veurà tots els jugadors a la plantilla manresana. L’últim d’incorporar-s’hi va ser el nigerià Chima Moneke, que ja va jugar dimarts a Salou davant del València. Els aficionats podran veure en acció els nous fitxatges, el base Sylvain Francisco, els exteriors Joe Thomasson, Janis Berzins i Elias Valtonen i els interiors Marcis Steinbergs, Luke Maye, l’anomenat Moneke i Ismaël Bako. A més, serà una bona oportunitat per aplaudir un Rafa Martínez que encara no ha pogut jugar davant de la seva afició a casa des que va tornar al club, l’estiu del 2020.

Davant, el MoraBanc d’Ibon Navarro, un equip que en pretemporada ha perdut contra Penya i Barça i ha guanyat el Llemotges en el darrer enfrontament. Els andorrans presenten enguany les novetats dels exteriors Codi Miller-McIntyre, Mario Nakic i Drew Crawford i dels pivots Conor Morgan i Amine Noua, a part del retorn d’un Moussa Diagné que es va passar la temporada anterior en blanc.

El clàssic, per començar

Abans, a les 19.30 hores, el Barça i el Joventut donaran el tret de sortida a la competició. Els blaugrana es voldran revenjar de la final perduda a casa la temporada passada contra l’Andorra i presentaran gairbé tots els fitxatges, els bases Jokubaitis i Laprovittola i l’ala Nigel Hayes. No hi serà el turc Sertac Sanli, que es va lesionar un peu dies enrere. També tindrà una baixa sensible el conjunt verd-i-negre, la del base Ferran Bassas, que s’ha trencat l’escafoide dret aquesta setmana. Tampoc no hi seran Ante Tomic, per lesió, i Andrés Feliz, per temes burocràtics. Els badalonins, que han fitxat Derek Willis i Brandon Paul, ho fiaran tot a la direcció del retornat Guillem Vives.