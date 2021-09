El febrer passat, el Bàsquet Manresa va celebrar els 25 anys de la Copa del Rei guanyada a Múrcia, contra el Barça, el 1996. Va ser una festa deslluïda per la pandèmia, sentida però trista, sense públic a les graderies. S’havia de deixar la disbauxa per a millor ocasió. Gairebé set mesos després, va arribar el moment. No va ser una Copa, però sí una Lliga Catalana, el primer títol oficial des del 1999, el primer del segle XXI. I amb gent, tot se celebra millor, a part de ser una gran manera de preparar una temporada il·lusionant.

Aquest diumenge es tractava d’una final i el partit ha començat intens, amb un espectacular tap de Badji a Bako. El Baxi sortia amb Valtonen d’inici com a canvi respecte de dissabte i amb canvi de letó a la convocatòria, amb Steinbergs en el lloc de Berzins, titular el primer dia. El fet cert era que els punts costaven d’arribar i als dos minuts i mig només Calathes havia anotat una safata. Bako es va revenjar amb una esmaixada als tres minuts per obrir el marcador local (2-2) i deixar empremta a la zona.

A dins del partit des de l’inici

Com sol ser habitual, els canvis van començar aviat, amb Moneke en el lloc de Maye i amb Jou per Valtonen. I és que les rotacions constants seran una senya d’identitat de l’equip. Així, amb quatre minuts i mig jugats, Pedro Martínez ja havia canviat tota la formació inicial.

Va ser Francisco qui va donar el primer avantatge als locals (5-4). El Barça, com contra el Joventut, es mostrava espès, malgrat un triple de Higgins. De tota manera, els blaugrana, ahir vestits de color malva, van obrir el primer forat en aprofitar un parell d’errades en el tir dels manresans i un triple frontal de Laprovittola (7-12).

De tota manera, el Baxi no va perdre en cap moment la cara al partit en aquesta fase. El públic va empènyer protestant una tècnica a Jou per simulació i una esmaixada de Sima va acostar al 13-15, tot i que Moneke errava tirs lliures. Els tres triples seguits, de Kuric, Thomasson i Hayes, van deixar cinc punts de diferència per als visitants en el primer descans.

A l’inici del segon quart, el Barça va voler trencar el partit. El Baxi no encertava en atac i, després d’una tècnica a Pedro Martínez, l’encert de Smits, Higgins i Calathes donava la màxima diferència als barcelonins (20-30, a 5.22).

Però els manresans, novament, no es van deixar anar. Liderats pel base Francisco, que va jugar bons minuts ofegant Calathes i anotant, va acostar-se amb un triple de Valtonen i un 2+1 de Bako. Els forans es van posar nerviosos i els col·legiats van castigar amb sengles tècniques el tècnic Jasikevicius i Mirotic. Un tir lliure de Dani Pérez va avançar els bagenca (36-35), però el Barça va anar al descans a davant després d’una bona anella passada de Rolands Smits.

El tercer període va tornar a ser molt igualat. El Barça va tornar a fer la goma endavant impulsat per les bombes de Calathes (38-43), però la continuïtat blaugrana brillava per la seva absència i el Baxi sempre era allà. Dani Garcia, que com dissabte va tornar a jugar el tercer quart, va donar el primer dels dos avantatges que el seu equip tindria en el període. El segon va ser després d’una pilota solta que va capturar Sima (49-48). Semblava que el Baxi tindria opcions d’agafar un coixí, però va sorgir Rolands Smits traient faltes i Jokubaitis amb una safata monumental. Per sort, una bona cistella de Thomasson i un bàsquet afortunat de Jou van comprimir-ho tot molt (53-56).

Sense esperar al final

Faltaven deu minuts i tot estava per decidir, amb un Baxi convençut de les seves possibilitats. Així, Jou contestava ràpidament a un triple de Hayes amb la mateixa moneda i, tot i que Kuric anotava un triple demolidor (60-63), Bako i Francisco responien capgirant el marcador (64-63, a 6.30).

A més, el Barça entrava en bonus i Jou ho aprofitava (66-63). Els locals entraven en els cinc últims minuts amb el carrusel de 3 i 1 punts a favor ampliats per un triplàs de Francisco (71-67, a 3.40). El Barça estava tocat i Bako, posterior MVP del torneig, rematava un rebot atacant amb el 73-67, a 3.02. Però, després del temps mort de Jasikevicius, Kuric escurçava l’avantatge amb un triple (73-70. Per sort, Mirotic va errar un tir clar. En els últims dos minuts, Maye errava un triple i Calathes un tir de dos i a 1.04 Bako agafava dos rebots en atac (75-70). El titol era a prop i lluny alhora.

Higgins ajudava molt fallant dos tirs lliures i Davies cometia falta sobre Jou, qui clavava dos claus al taüt del campió de lliga (77-70. a 49 segons). En el posterior atac, Higgins, fora del partit, errava novament de tres i Jou sentenciava a 39 segons (79-70). Set mesos tard, però el públic del Congost ja no només podia celebrar una Copa llunyana, sinó un títol del segle XXI.