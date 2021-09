El Baxi Manresa augmentarà lleugerament el seu pressupost, segons una informació feta pública aquest divendres pel portal d'economia i esport Palco 23. El club ha augmentat el seu pressupost al voltant del 4% el 2021-2022, fins a 2,8 milions d'euros, perquè tornarà a disputar la Lliga de Campions, la qual cosa suposa haver de augmentar la partida destinada als viatges. El club està pendent de la seva assemblea ordinària, de manera que encara està tancant els comptes.

En aquesta línia, per a la temporada 2020-2021 el club està pendent de conèixer, entre d'altres partides, els ajuts de el Consell Superior d'Esports (CSD) per saber el dèficit amb què tancarà. "Encara no sabem com tancarem, tenir un cert dèficit o no dependrà de si tenim ajudes per part de l'CSD", explica Carles Sixto, gerent de club, a Palco23. El CSD va anunciar el juliol una injecció de vuit milions d'euros als clubs de l'ACB. De cara a la present temporada, "no tenim clar els ingressos, però la despesa ja ho hem fet: cobrir-ho tot en 2021-2022 dependrà de el públic. El repte és ingressar el màxim i perdre el mínim" , sentencia el directiu. "El petit increment de la plantilla s'ha fet perquè tornem a la Champions, que suposa un ingrés i un no tan petita despesa; però el cost de la plantilla és semblant a el de l'any passat ", recorda.

El club va tancar la temporada amb 2.405 socis tot i jugar a porta tancada i aquesta temporada està donant l'opció de renovar els que ja tenien abonament el curs passat, amb l'objectiu de, amb l'augment dels aforaments, poder assolir 3.600 abonats de abans de la pandèmia. "Els que van seguir la temporada passada amb nosaltres tenen preferència", sentencia. "Tenir el pavelló a un 40% de l'aforament és una cosa, però abans estava a l'80% o al 90% i l'any passat no vam poder ficar-hi ningú: si tots els abonats no poden entrar-hi no podrem vendre entrades. L'objectiu és introduir el màxim possible d'abonats malgrat les circumstàncies ", analitza. Entre un 40% i un 50% dels ingressos de el club provenen dels patrocinis. Els ingressos per part de l'ACB, tant de naming com de drets televisius, representen un 20%; la subvenció de l'Ajuntament de Manresa copa el 10% dels ingressos, mentre que la resta prové, en una temporada normal, d'abonaments, ticketing i marxandatge. "No preveiem tenir greus problemes en patrocini ja que alguns s'han ajustat, altres s'han mantingut i altres han crescut; començant per Baxi i pels patrocinadors locals, que són molt fidels, a més de l'Ajuntament de Manresa ", valora. El club va ingressar 2.870.000 d'euros en la temporada 2019-2020 i va tenir unes despeses de 2,86 milions d'euros, salvant el curs, finalment amb un benefici de 4.384 euros. El primer pressupost en 2020-2021 era de 2,9 milions d'euros.