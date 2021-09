El Prometey ucraïnès ha estat aquest dissabte l'últim dels equips classificats per a la ronda de grups de la Lliga de Campions de la FIBA, el torneig que disputarà el Baxi Manresa i que començarà el proper 6 d'octubre. El un duel de tensió política, ja que era contra el Parma Perm rus, el Prometey ha vençut per 65-67 en la final de la seva part del quadre disputada a Sofia. Integrarà el grup A de la competició, el del Lenovo Tenerife i que també completen el Dinamo Sàsser i el Ludwigsburg.

S'afegeix als tres equips que ja es van classificar divendres. El primer va ser el Kalev estonià, que va derrotar el Juventus lituà per 81-86 en el partit jugat a casa, a Tallinn, i anirà al grup F, amb l'Oostende, l'Estrasburg i el Tofas Bursa. També es va classificar el Cluj romanès, molt superior el Friburg suís, al qual va derrotar per 77-64 a Peristeri (Grècia). Anirà al grup G, amb el Darussafaka, el Hapoel Holon i el Happy Casa Brindisi.

El quart classificat és tot un subcampió europeu dels anys noranta, el Nutribullet Treviso, que va derrotar el Tsmoki Minsk per 95-78 al seu propi pavelló, el Palaverde. Els italians completaran el grup on ja hi havia l'AEK d'Atenes de Juampi Vaulet, el Falco Szombathély hongarès i el VEF Riga letó.