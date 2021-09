Els inicis de lliga sempre són un gran dubte per a tothom, però per a alguns projectes més que per uns altres. Els equips de l’ACB solen canviar força a l’estiu, però els que conserven un esquelet més semblant al de la temporada anterior no són tan imprevisibles. Sí que ho és el Baxi Manresa, que ha canviat vuit jugadors, tots estrangers i gairebé tots nous a la lliga. El títol conquerit, la Lliga Catalana, dona empenta i hi ha il·lusió pel potencial de la plantilla. Però també incertesa per com rendirà el grup en l’alta competició de cada setmana.

Potser l’únic avantatge d’avui és que el Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau ha tingut una pretemporada plena de problemes, amb dues derrotes en els dos últims partits, el darrer contra el Burgos en el torneig que organitza, i amb dues baixes d’última hora que han hagut de ser rellevades. Així, encara no s’han estrenat Sipahi i Waczynski, jugadors prou coneguts però encara no en dinàmica de grup, que relleven els lesionats Cook i Yusta.

Pel que fa al Baxi, caldrà descartar un jugador. Si fem cas de la Lliga Catalana, poden ser Berzins o Steinbergs, tot i que a l’ACB tampoc no fan falta cinc nacionals i per això també podria caure Dani Garcia. En la prèvia, el seu tècnic, Pedro Martínez, no era aliè a aquesta falta de certeses.

Vèncer la inexperiència

Així, el tècnic barceloní reconeixia que «estem com hem d’estar en pretemporada, lluny del nostre millor moment, però com que el rival també ho estarà, a veure si podem competir». Sobre l’adversari, precisament, explicava que «encara no tenim moltíssima informació sobre ells, ja que només els hem vist en partits amistosos, en què es fan proves. Hem de fer el nostre joc».

Una de les variables del partit d’avui serà que ja hi haurà públic a les graderies en un partit ACB i això determina un paisatge molt diferent de la temporada passada, en què el Baxi va ser capaç de guanyar set partits a fora sense ambients calents en contra. Martínez explicava que el tècnic de l’UCAM Múrcia, Sito Alonso, li havia reconegut dies enrere que «després de tant temps sense públic, quan torna dona una energia extra que vam viure a la Lliga Catalana. Va ser molt positiu i això ara ho tenim en contra. Esperem estar preparats i sabem que ells tindran una energia extra». Seguint aquesta línia, la manca d’experiència dels jugadors «és un dels problemes que tenim. Molts jugadors viuen per primer cop a la lliga i això forma part d’un procés que no sabem quant durarà en cada cas. Caldrà donar-nos impuls amb els jugadors experimentats com Dani, Rafa o Guillem».

Desig en els jugadors

Precisament, un d’aquests jugadors, Dani Pérez, ja recuperat de la seva lesió, explicava que «el nostre rendiment dependrà de l’adaptació dels jugadors a la lliga, però veient el dia a dia crec que serà bona i donarem espectacle». Admetia que «les pretemporades es fan llargues, però aquesta ha servit perquè ens coneguéssim i ara volem competir per la primera victòria».

Per la seva banda, un dels nous, el jove finlandès Elias Valtonen, opina que «tenim un bon equip i molt versàtil. Pot ser un bon any per a nosaltres. Hem treballat molt a la pretemporada». Respecte del seu paper, «juguem a un ritme molt alt i, encara que no estigui tants minuts a pista com a Alemanya, donaré el màxim quan em toqui ser-hi».