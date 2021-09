L’entrenador del Baxi, Pedro Martínez, ha declarat després del partit que «tots dos equips han tingut bastant encert i això et deixa la sensació que en defensa no hem estat prou bé, tot i que no és fàcil fer-ho millor. Crec que hem estat bastant a prop del nostre límit».

El tècnic ha seguit dient que «és una derrota i no ens fa gràcia. Podíem haver perdut de 20 o 25 i hauríem quedat amb pitjors sensacions. Em reitero que és difícil que juguem i defensem millor que avui. Una cosa és voler i l’altra és que ho puguem fer. Si els jugadors ho intenten, cal animar-los que segueixin així i esperar que ho facin millor. Sempre cal pensar en millorar, però les coses són com són. M’agradaria haver rebotat millor, però si no ho fem millor és perquè no hem pogut. Ells han tingut segones opcions en el rebot que són importants, però no cal enfadar-s’hi».

Sobre el futur, va voler recordar que «estem a la jornada 1. El Saragossa també s’ha d’acoblar més i això és part del camí. Espero que d’aquí a dos mesos, n’estic gairebé segur, estarem millor. De tota manera, hi haurà coses que d’aquí a dos mesos seran iguals. Cal entrenar demà i seguir en el camí».

Francisco, autocrític

Per la seva banda, el millor jugador del Baxi aquest diumenge, el francès Sylvain Francisco, va ser clar en afirmar que «hem començat bé i ens hem posat a davant, però en defensa no hem jugat tant dur com se suposa que hem de fer. Ells han estat millor en aquest aspecte que nosaltres. Hem de rebre menys punts. Cal que tornem a entrenar i centrar-nos en el proper partit perquè no torni a passar»