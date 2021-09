El Baxi Manresa ha canviat la imatge com un mitjó respecte de la derrota de divendres contra el València i ha assolit un triomf de rècord a la història de l'ACB. Segons dades de Ràdio Manresa, la distància màxima era de 32 punts i, per tant, l'equip ha entrat a la història. Una gran posada en acció ha impulsat una victòria escandalosa contra un Betis perdudíssim i dona als bagencs molt aire per afrontar un Tourmalet de partits contra el Baskonia, el Joventut i l'Unicaja que ara es pot encarar de millor manera.

Els millors minuts de la temporada (14-30)

Pedro Martínez ha decidit deixar fora de la llista de convocats Luke Maye i el duel ha començat bé per als manresans, amb dos bàsquets a mitja distància de Moneke i Thomasson i una possessió esgotada pel Betis (0-4). A més, Dani Pérez trobava el típic bloqueig i continuació perquè Bako situés el 0-6. Todorovic ha trencat la sequera andalusa, però la defensa del Baxi era bona i una transició acabava amb un triple obert de Valtonen (2-9). A més, Dani Pérez treia una falta i ampliava la distància amb dos tirs lliures. El Betis reaccionava amb un triple d'un Bertans que acabava d'entrar, però Thomasson anotava el seu quart punt i, a més, el Baxi recuperava la pilota i Moneke encertava de ganxo (5-15). El Baxi només havia errat un tir, la qual cosa obligava Joan Plaza a aturar el partit.

Todorovic anotava just després, però responia Berzins amb un triple i l'avantatge encara hauria pogut ser més ampli si Sima no hagués errat una esmaixada tot sol. Això permetia Almazán reduir fins al 9-18, però Moneke posava les coses al seu lloc amb una altra porta enrere (9-20). El Betis canviava el joc interior i Agbelese entrava bé amb un ganxo abans d'un triple errat per Dani Pérez abans de ser rellevat per un Francisco que provocava una torçada de peu fortuïta de Pepe Pozas acabat d'entrar. Steinbergs entrava a pista i robava una pilota que permetia un contraatac completat per Thomasson. La defensa del Baxi era molt bona i el mateix letó anotava de dos tot seguit fins a l'11-24. El festival seguia i Berzins tornava a anotar de tres i recuperava una pilota amb falta provocada. L'exjugador del Zielona Gora anotava un dels dos tirs lliures (11-28, màxima diferència). En el següent atac, Sima no podia tancar un rebot davant d'Agbelese, però cometia una falta que enviava el nigerià, un mal tirador, a la línia de tirs lliures. Després, Francisco provocava una falta i encertava els dos tirs lliures (12-30). Amb cinc segons per jugar, Evans travessava la pista i anotava una gran safata per al 14-30 final.

L'escapada de més de vint punts no tanca el partit (38-51)

El segon quart començava amb una falta de Jou i un punt de tir lliure anotat per Carrington. Responia Francisco combinant amb Bako, que encistellava a un metre abans de cometre una falta per tallar una contra (15-32). En la següent jugada, Steinbergs posava una altra mà per recuperar l'esfèrica. En la següent acció, a més, el bàltic quedava sol de tres i donava vint punts als manresans (15-35), reduïts per Todorovic però castigats pel Bako amb un servei ràpid (17-37). A més, el Baxi recuperava la pilota i Sima palmejava un tir de Francisco per al 17-39. El Betis anava perdudíssim i, en la següent acció, Jou errava un triple però Valtonen recollia el rebot d'atac i treia un 2+1 per a un escandalós 17-41, amb addicional errat. El Baxi havia totalitzat ja nou assistències i els locals, una. Todorovic provocava una falta a Sima i parava l'hemorràgia amb tirs lliures (19-41), però tot seguit Moneke tornava a provocar un 2+1 i els primers xiulets de la graderia de San Pablo. El nigerià del Baxi només anotava un tir lliure (19-42) i Todorovic seguia sent l'única arma del Betis per atacar. Llavors, Francisco feia una passada arriscada, possibilitava una contra d'Evans (23-42) i Pedro Martínez aturava el partit per evitar que els sevillans s'animessin. Dani Pérez tornava a la pista i Valtonen provocava una nova falta per trencar el parcial amb tirs lliures (23-44). Vitto Brown apareixia per primer cop en el partit amb una acció personal, però una bona circulació acabava amb el finlandès sol perquè anotés un altre triple (25-47).

En la següent jugada, Brown provocava la falta de Thomasson i treia un 2+1 (28-47). Steinbergs perdia després la pilota, però després Sima la recuperava i Valtonen provocava una falta de Pozas en voler capturar un rebot a triple fallat per Dani Pérez. Tot seguit el base doblava cap a Sima qui, ara sí, l'enfonsava (28-49). Bertans trobava tot seguit la línia de fons, però Bako, que havia rellevat Sima, es convertia en un colós en atac per treure dos tirs lliures més que aprofitava (30-51). Brown mantenia el Betis amb un triple (33-51) i Valtonen errava tot seguit una safata. La defensa, un cop més, tornava a permetre al Baxi recuperar la bola, però Thomasson rebia un tap i Bako cometia falta sobre Spires, la tercera. L'exala-pivot de l'Obradoiro només anotava un tir (34-51) i Steinbergs fallava un tir tot seguit, L'atac del Baxi ja no era tan fluïd i, a sobre, el letó feia falta sobre Brown, qui reduïa encara més la distància (36-51). A sobre, Sima cometia tres segons en la zona per un dubte de Valtonen. A més, en la següent acció Dani Pérez perdia la pilota i novament Vitto Brown esmaixava (38-51) completant un parcial de 8-0. Rafa Martínez entrava per primer cop en pista per intentar l'últim tir, però una nova pèrdua de Dani Pérez ho frustrava, deixant la sensació que res no estava acabat.

Reacció aturada i brillant final de quart (54-76)

El Baxi ha recuperat la primera pilota, però a Valtonen li han puntejat el triple i Moneke ha comès la segona falta. El nigerià provocava l'errada de Burjanadze, però després Bako tornava a errar en una nova continuació ben tapada. El georgià del Betsi cometia després falta en atac i Thomasson també fallava en un inici erràtic de tots dos, completat per Burjanadze i Moneke. El primer de tots dos trencava la sequera i seguia reduint (40-51). Per sort, Dani Pérez anotava un triple afortunat (40-54). Una errada en un servei de banda permetia anotar Evans tot sol i Bako tornava a errar prop de la cistella, però la seva lluita provocava la tercera falta de Todorovic. Després, els àrbitres es menjaven una falta de Spires a Bako però el Baxi recuperava la pilota i el belga provocava una personal al seu nou marcador que acabaria sent antiesportiva. Els dos tirs lliures entraven i Valtonen anotava tot seguit per al 42-58. Els manresans prenien aire. Dani Pérez no tancava bé el rebot i Carrington treia dos tirs lliures, però el nord-americà els fallava. A més, en la següent jugada, el base trobava Sima qui, amb un alley-hoop, posava el 42-60. El Baxi havia reaccionat i Moneke robava i completava una contra amb tirs lliures per recuperar els vint punts (42-62). El momentum tornava a ser manresà, i un altre tir errat pel Betis provocava una contra i un bàsquet de Jou tot sol que feia que Plaza demanés temps amb 42-64. El parcial era de 0-10.

Pedro Martínez ha decidit després jugar amb dos bases i una nova recuperació tornava a donar tirs a Moneke, que els anotava (42-66). El Betis tornava a la vida amb un triple de Vitto Brown (45-66). El Betis estava en bonus i el Baxi sabia que havia de buscar faltes, però Francisco cometia passes i permetia novament a Brown reduir (47-66). Després, Sima li provocava la tercera falta a l'ala-pivot i anotava els tirs lliures (47-68). A més, Pozas es menjava la possessió i Steinbergs treia una nova falta que aprofitava des de la personal (47-70). Brown seguia mantenint el Betis a una distància no escandalosa amb un ganxo, però Sima extreia una altra falta, ara a Agbelese. El gironí fallava els tirs lliures i, tot i que Berzins capturava el rebot ofensiu, Francisco errava de tres i després Steinbergs feia falta a Evans. El base, però, només anotava un cop (50-70, a 1.40). Francisco errava de nou i Jou donava dos tirs més a Carrington que baixava a divuit punts (52-70). Sortosament, Sima capturava un bon rebot en atac a triple errat per Jou i esmaixava per al 52-72, només respost per Vitto Brown (54-72). En la següent acció, Agbelese cometia la cinquena falta i Sima tornava a la línia, on només anotava un tir (54-73). Burjanadze fallava el triple per al Betis i qui no ho feia era Guillem Jou qui, en l'últim segon, posava un clau al taüt sevillà (54-76).

Directes cap a l'escàndol (64-106)

El Betis estava molt tocat i Bako ho explotava amb un bàsquet, amb més que possible falta, que provocava una tècnica a Plaza per protestar. La diferència creixia a 24 punts, ampliats a 26 pel mateix Bako (54-80) en ple desastre verd-i-blanc. Carrington anotava dos tirs lliures que servien de poc i després Francisco trobava la quarta falta de Brown. El francès perdonava un tir (56-81), però després Brown errava i Moneke treia una nova contra cap a Jou qui, per segona vegada com a "palomero", eixamplava la distància a 27 punts (56-83). El Baxi ja jugava a plaer i el partit era una mica descontrolat, amb faltes permeses pels col·legiats per no fer més fonda la ferida andalusa. Vitto Brown seguia fent xifres amb un tir des de sis metres (58-83). El Betis cometia una altra antiesportiva, aquesta per part de Burjanadze, que Moneke no aprofitava amb dos tirs lliures errats. Però Bako deixava una safata fàcil (58-85, cap-i-cua) i Moneke, com a trailer, completava amb esmaixada un contraatac per al 58-87.

Sortint del temps mort, un parell d'errades han precedit un altre triple, ara de Valtonen, i més recuperacions de pilota (58-90). Evans anava contra el món i feia un bàsquet de força (60-90), però el Baxi capturava tres rebots en atac seguits i Moneke aprofitava dos tirs lliures per al +32 (60-92). El Betis ja no tenia ganes de seguir jugant i, a més, perdia rebots en defensa i cometia moltes faltes, algunes violentes. Sima anotava un tir lliure i els andalusos seguien perdent pilotes. Faltaven encara més de tres minuts i el partit s'allargava innecessàriament. Francisco encertava des de la personal (60-95) abans d'una esmaixada de Spires (62-95). Sima acumulava punts rebent faltes de Burjanadze (62-97). Dani Garcia entrava a pista i Moneke, amb un triple, feia arribar l'equip als 100 punts (62-100). Se sumava a la festa al base mataroní amb un altre triple (62-103). Ell mateix tancava el partit amb un altre triple impressionant (62-106) que ha matisat Spires amb un 2+1 amb tir lliure no aprofitat per deixar la distància final en uns escandalosos 42 punts, rècord a l'ACB.