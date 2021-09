Un satisfet Pedro Martínez manifestava, després del duel, que «ens ha sortit el partit molt de cara. Hem tingut encert en els tirs de tres punts, hem corregut al contraatac i la defensa ha estat sòlida. També és cert que el Coosur Betis ha quedat sorprès i ha perdut una mica la concentració. Sol passar quan jugues cada dos dies. Ens n’hem aprofitat per tirar endavant un partit important per tenir bones sensacions».

Respecte de com va quedar l’equip després de l’últim partit, «no en vam parlar gaire perquè dissabte vam viatjar i vam fer un entrenament a la tarda i prou. És clar que va ser un partit dur per a nosaltres i els jugadors han demostrat caràcter. Així és el bàsquet. Un dia sembla que no puguis guanyar ningú i dos dies després sembla que siguis imbatible. No és ni una cosa ni l’altra».

Sobre el rècord de punts, «no el coneixia. Sí que recordo que en vaig perdre algun de quaranta. L’important és jugar bé i guanyar. Ara no pensem en basket-average. Cal jugar el millor possible i seguir preparant-nos». Respecte de les claus, «quan estàs encertat en el tir de tres, s’obre molt el camp, dona molta confiança i sumes molt. No sempre estàs tan encertat». En definitiva, «marxo content però sabent que això que ha passat no és normal i al final el Betis i nosaltres estarem a la mateixa zona de la classificació. El millor és haver millorat respecte del joc de l’altre dia».

D’altra banda, el tècnic local, Joan Plaza, va ser clar dient que «es poden valorar poques coses. Només cal agrair al públic que hagi aguantat estoicament la pallissa que ens han clavat». Sobre el partit, va apuntar que «ells han capturat més rebots ofensius que nosaltres defensius. No passa mai i demostra com ha anat tot».