A partir de l'1 d'octubre, els aforaments per a la Lliga de Futbol, l’ACB i altres esdeveniments esportius s'ampliaran fins al 100% en exteriors i el 80% en interiors. Segons el Consell Interterritorial de Salut la mesura, que s'ha pres per unanimitat amb l’abstenció del País Basc, és comuna i de mínims per a tot l’Estat durant el període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 d’octubre.

L'acord al que han arribat el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes incideixen que s'haurà de garantir sempre una distància interpersonal mínima d'1,5 metres i els assistents hauran de ser preferentment persones abonades i públic local. El Consell Interterritorial estableix així un màxim d'aforament però el Departament de Salut ha informat que aquesta decisió "no afecta" les mesures que va aprovar aquest dimarts el Procicat: un màxim del 60% en competicions esportives, instal·lacions o equipaments exteriors amb un aforament de més de 10.000 persones i del 40% en tancats.

Salut ha indicat que el Consell Interterritorial indiquen uns màxims però que cada comunitat pot modular segons la situació epidemiològica de cada territori.

Sanitat i les comunitats han recomanat també que els entrenaments es facin preferentment sense públic i, en tot cas, amb els límits d'aforament establert. L'acord insisteix que s'haurà de reforçar el compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i el respecte a les indicacions sanitàries. Per tant, no podran accedir als recintes persones amb símptomes compatibles amb la covid o que estiguin confinades.

Amb caràcter general no es permetrà la venda ni el consum d'aliments o begudes durant els esdeveniments esportius. Tampoc es podrà fumar, ni en interiors ni en exteriors. S'estableix també la recomanació de proporcionar ventilació natural de forma permanent en interiors i, si aquesta no és possible, hi haurà d'haver ventilació forçada.

Revisió a final de mes

Posteriorment, l’última setmana d’octubre, es farà una nova avaluació de la situació, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.

Novetats i recomanacions per al proper partit al Nou Congost

L'equip manresà ha informat a través de les xarxes socials que el nou límit d'aforament permet tenir un marge d'entrades disponibles pel pròxim partit, part de les quals seran per als abonats de la temporada 2020-21 que les tenen pendents. Les entrades es poden sol·licitar per internet o correu electrònic a basquetmanresa@basquetmanresa.com fins aquest dimecres.