Fa la cara que Elias Valtonen no durarà gaire temps al Nou Congost. Mentrestant, gaudim-lo. Hi ha hagut casos de jugadors com ell que van ser flor d'un dia, però no sembla el cas. El finlandès de 22 anys, fins ara amagat al Tübingen de segona divisió alemanya i descobert per Xevi Pujol, ho té tot per triomfar. Fins ara se li havien vist maneres, però avui s'ha destapat. En un últim quart formidable, entre ell i Chima Moneke han impulsat el Baxi a una victòria de prestigi, treballadíssima i en un partit de molt desgast a totes les bandes del camp.

De tota manera, encara falten detalls per polir. L'individualisme inherent a alguns jugadors encara apareix quan hi ha dubtes. Caldrà llimar-ho. Guanyant tot es veu amb una altra cara i, per ara, el Baxi està al cinquanta per cent en un inici de curs de calendari complicat.

El partit ha començat amb molt de ritme. El Baskonia havia jugat 48 hores abans al Pireu i el Baxi venia d'una setmana de descans i era convenient un ritme viu. També cal tenir en compte la diferència de físic que possibilita que en un cinc contra cinc els manresans surtin debilitats davant d'adversaris d'Eurolliga. El control del lituà Giedraitis ha sigut un problema a l'inici. Ha anotat un triple només començar i, ben secundat per un Jayson Granger amb galons, per la baixa de Wade Baldwin, ha possibilitat petits avantatges bascos.

El Baxi s'ha refet amb individualitat, dos triples seguits poc esperats, i algun amb un pèl de fortuna, de Dani Pérez que han situat el 13-8, capgirat tot seguit per Nnoko i un altre triple de Giedraitis. La primera meitat ha sigut una lluita entre l'encert exterior del conjunt d'Ivanovic, amb cinc triples al descans, i la força que els manresans posaven en el rebot ofensiu, set captures en els primers vint minuts. Així, l'entrada de Moneke ha permès intensitat en aquest sentit i, entre els seus punts i dues bones accions seguides de Valtonen, un bàsquet i un triple, el Baxi s'ha escapat amb el suport d'una tècnica que ha permès a Rafa Martínez anotar un tir lliure en el seu partit 600 a l'ACB (22-16 al descans).

Poca continuïtat

El Manresa ha tingut uns bons minuts d'inici del segon període. La zona era local, primer amb Bako i després amb Sima, que carregaven molt el rebot. La setena captura ofensiva de l'equip, a càrrec del gironí, ha deixat un 29-21 que no ha crescut més pel desencert en els tirs lliures. En la primera meitat de l'enfrontament, els amfitrions han arribat a desaprofitar cinc.

Però el Baskonia s'ha refet de la mà del perímetre. Entre Marinkovic i Fonteccio han aproximat l'equip fins al 29-26. Thomasson ha respòs amb un triple, però ja llavors s'ha notat poca elaboració en el Baxi, accions personalitzades en l'escorta i que han recordat episodis del dia del València. Massa pilotes perdudes, set fins aleshores, feien passar un 34-26, després d'un alley-hoop de Sima, a un 34-31, amb un triple de Giedraitis. En uns darrers minuts de poca anotació, tot quedava pendent de la represa (37-33).

En el tercer període, el Baskonia ha buscat descaradament el seu pivot Landry Nnoko. Més fort físicament que Sima i Bako, la seva feina d'erosió ha castigat els cincs manresans de faltes personals. Per sort, ha errat alguns tirs lliures, ja que l'equip bagenc havia entrat en bonus quan encara faltava 6.42 per al final. També ha costat aturar els tirs d'un gran Fontecchio. En aquests minuts, ja ha començat a sorgir de nou Valtonen, amb dos punts i un intent de cistella a la contra tapat per l'italià del Baskonia que han deixar el resultat en l'últim descans en un 55-51.

El finlandès volador

Tot estava obert en els primers minuts, i un triple de Guillem Jou ha semblat segellar l'escapada a 7.05 per al final (62-55). Però els equips d'Ivanovic, com els dolents de les pel·lícules, mai no estan morts i Fontecchio i Nnoko han aproximat fins al 62-60. A més, Bako cometia la quarta falta. Però la tornada pista de Sima, una més gran intensitat defensiva a l'hora de robar o els grans minuts de Moneke han possibilitat entrar en l'últim minut amb nou punts d'avantatge. S'ha estat a punt de complicar la cosa amb una doble antiesportiva entre Dani Pérez i Granger. Però la feina ja estava feta. El Baxi, i més davant de la seva gent, sembla que podrà competir contra tothom.