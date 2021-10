El comportament de tres dirigents de l'Stal Ostrów Wielkopolski durant el partit disputat dimecres a la nit al Nou Congost (81-76 per al Baxi) corresponent a la Lliga de Campions va indignar els aficionats manresans, com ha quedat expressat al mateix pavelló i a les xarxes socials. La seva intransigència i provocacions constants van arribar a provocar que alguns abonats del Baxi haguessin de canviar de localitat durant el partit per evitar problemes. De moment, el club bagenc no ha donat cap explicació sobre què va succeir.

Tot va arrencar a l'inici del partit. El primer que va sorprendre és que la quinzena d'aficionats de l'Stal Ostrów que acompanyaven el conjunt polonès no es va situar a la segona graderia, com sol ser habitual en els acompanyaments forans, sinó darrere de la banqueta del conjunt visitant per animar els seus jugadors. A davant, tres directius, un dels quals el seu president, Pawel Matuszewski, que primer es van intentar situar en una de les dues files buides de fons de la cistella de la dreta de tribuna. Aquest espai s'havia deixat buit per raons de seguretat i, a més, els tres directius s'aixecaven i no deixaven veure als aficionats del Baxi que hi havia just a darrere.

Quan se'ls va demanar que es moguessin de lloc, es van instal·lar en localitats a peu de pista al lateral, al costat de la banqueta polonesa, llocs ocupats per abonats del Baxi. Segurament per evitar problemes més greus, directius dels manresans, com ara Fèlix Salido o el gerent, Carles Sixto, s'hi van encaminar i, segons versions consultades per Regió7, van demanar als abonats manresans que es moguessin de lloc, fet que van acceptar de manera civilitzada, però enfadats, fet que va provocar algunes escenes de tensió que va poder veure tothom.

Durant el partit, els tres dirigents polonesos no van parar d'aixecar-se demanant als seus aficionats que animessin l'equip, sobretot quan les coses anaven bé. Al final, la sang no va arribar al riu, però la indignació d'alguns seguidors del Baxi es va fer palesa a les xarxes socials, amb piulades a Twitter i també amb algun missatge d'algun afectat al fòrum de l'ACB.

Regió7 ha demanat l'opinió al club sobre fets com ara si els aficionats dels equips visitants ja s'instal·laran en aquella zona a partir d'ara, com podria passar amb les visites del Hapoel Jerusalem, amb tota l'expedició de seguretat que solen portar els equips hebreus a darrere, i el Pinar Karsiyaka turc. També sobre si els abonats afectats rebran alguna compensació per haver-se hagut de moure del seu seient i per quin motiu els directius de l'Stal no van ser ubicats a la llotja, que se suposa que és el seu lloc natural. S'espera una resposta del Bàsquet Manresa durant el dijous.