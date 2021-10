Punt a punt, sense rendir-se després d’un mal inici, amb Francisco com a estilet anotador (23 punts) i negociant amb encert un final molt igualat, el Baxi Manresa ha sumat aquest dimecres la segona victòria europea a la Champions i comparteix el liderat del grup B amb el Pinar Karsikaya turc, que es va desfer del Stal Ostrów en un altre duel apretat (80-77). Ple de cares noves, el conjunt manresà s'ha ensamblat partit a partit, i en el camí no deixa passar l’ocasió de reunir victòries tant a la Lliga estatal com a la competició continental. Tot i el mal tràngol de dissabte a Badalona, els del Nou Congost continuen creixent i deixen, la majoria dels dies, la imatge d’un equip molt competitiu i competent.

El duel d’anit a Jerusalem ha estat igualat de principi a fi, i més enllà del 10-2 inicial, les diferències entre uns i altres no s'ha enfilat mai més enllà dels 6 punts. El Baxi no ha començat amb bon peu, captiu de la precipitació, el desencert en el tir i la pèrdua del rebot defensiu. Per la seva part, l'Hapoel, un equip molt anotador, ha aprofitat les llacunes defensives dels manresans per tenir segons i terceres opcions en atac i ha obligat Pedro Martínez a fer entrar Francisco, que acabaria essent l’home més valuós de l’equip.

Dos tirs lliures convertits per Moneke i un triple de Valtonenhan començat a desencallar la inoperància ofensiva dels catalans, que mica a mica van anar imposant un joc més coral davant un rival que es feia farts de llançar, però amb percentatges fluixos. El Baxi ha controlat més el rebot defensiu i, així, va poder córrer a l’atac, un fet decisiu per no perdre-li la cara al partit. Al final del primer període, 15-10: un desavantatge assumible després d’un inici poc esperançador.

L'Hapoel s’estava molt mostrant com un equip físic, però amb poca circulació, i el Baxi li ha anat menjant el terreny, sense que la zona local dificultés massa les seves evolucions en atac. L’equip ha empatat amb un triple de Rafa Martínez (0-5 de parcial i 15-15 al marcador) i amb una cistella de Francisco s'ha avançat per primer cop (15-17). Fins a l’hora de tornar als vestidors, la inèrcia ha estat alterna: els blanc-i-vermells es van situar dos cops amb 5 punts de marge a favor, però una cistella de Jalen Adams al darrer instant ha situat el 33-32 a l’electrònic al final dels primers vint minuts.

Colze a colze intens

L’estira-i-arronsa va persistir en un tercer període on els canvis defensius de l’Hapoel han fet canviar la tendència positiva del Baxi. Dos triples de Francisco i Thomasson li han atorgat sengles avantatges de sis punts, però amb Adams al capdavant, els israelians han reequilibrat el duel (44-44). No hi havia marge per al relaxament i, malgrat un percentatge en el triple realment catastròfic (6 de 32), els locals no es deixaven abatre.

El Baxi ha basat bona part del seu bagatge anotador en l’encert en els tirs lliures, que fins a les jugades finals ha estat excel·lent (22 de 25). El tècnic del Hapoel, Oren Amiel, ha ordenat uns canvis defensius que se li van ennuegar als jugadors del Baxi, però el matx no s’acabava de decidir a favor de cap dels dos rivals. El marcador, després de trenta minuts de joc intens, estava en 50-48.

El Baxi ja ha demostrat en la jornada inaugural que sap patir i superar mals moments. Contra l’Stal s'ha anotat la primera victòria, però va haver de suar fins el final. Ariel ha posat el 52-48 en una badada defensiva dels manresans a l’inici del darrer període, però Jou, després de tres intents fallits, ha anotat el seu primer triple i, amb el 52-51, quedava clar que no hi hauria treva per cap dels dos contendents.

I aleshores, han emergit per sobre de la resta, dues figures que han agafat la responsabilitat dels seus equips. Adams (24 punts) i Francisco han iniciat un intercanvi de cistelles i ni el Baxi ni l’Hapoel cedien el més mínim. Amb Bako fent la 4a falta, Martínez han posat en pista un equip sense pívots alts, i els bagencs han continuat a bon nivell, assolint mínims avantatges (62-66).

Adams va fer el 67-66 amb un triple i Valtonen ha replicat. Després, el francès va fallar dos tirs lliures, i Bako i Obasohan només han transformat un cada un (68-70). Valtonen també va errar dos cops des de la línia, i Gates no ha encertat el triple. Moneke va posar el 68-71 i entre ell i Jou han avortat els serveis de banda de l’Hapoel, i el manresà ha rubricat el triomf.