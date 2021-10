El Baxi Manresa ha retrobat el camí del triomf a la lliga amb una victòria davant de l'Unicaja que, per joc global, hauria hagut de ser més clara. Els bagencs guanyaven per 21 punts (63-42) al tercer quart, però l'Unicaja s'ha arribat a posar a quatre punts (75-71) abans que dos triples seguits de Dani Pérez donessin aire a l'equip i el catapultessin al triomf.

Els primers minuts han tingut Dani Pérez com a protagonista. El base local ha aconseguit que es jugués al ritme que el Baxi pretenia i ha trobat bons acompanyants en Moneke i Bako per a les continuacions. De fet, el primer ha fet sortir de la pista Abromaitis, després de rebre un cop en una antiesportiva que li ha fet caure les ulleres a terra, i el segon ha completat una bona esmaixada davant d’Eric. S’hi ha sumat el director de joc qui, amb un triple, una safata la segona falta provocada a Norris Cole ha provocat que el Baxi arrenqués amb un 13-9.

L’únic problema arribava amb les dues faltes d’un Thomasson a qui Jaime Fernández li havia guanyat la partida, tot i un bàsquet inicial del nord-americà. El madrileny ha aconseguit escurçar un 15-9 a un 15-14 amb accions individuals, però ha sigut un miratge. L’entrada a la pista de Sylvain Francisco encara ha millorat les prestacions de Dani Pérez i, a més, el Baxi ha fet una passa endavant en defensa. El base francès ha iniciat un parcial de 6-0, ajudat pels tirs lliures de Jou i un bàsquet de Rafa, i ha tancat el quart amb una acció de fantasia, una safata de cullera per tancar el primer període (25-18).

Fluïdesa ofensiva

El xou de Francisco ha seguit a l’inici del segon període. Un triple de Maye ha precedit una acció del director de joc, que ha trencat els turmells de tothom abans de deixar un bàsquet fet a Sima. Un tir lliure després de tècnica de Rafa Martínez deixava el màxim avantatge (31-20).

El partit semblava controlat, però un Unicaja molt erràtic en el tir ha trobat un generador inesperat. Micheal Eric, amb vuit punts seguits i dues esmaixades ha fet aturar el partit a Pedro Martínez amb 33-26. Però Thomasson ha trencat la dinàmica i, després, a més, el tècnic local ha decidit jugar amb els dos bases a la pista. La diferència ha crescut fins més enllà dels deu punts i, malgrat un triple aïllat d’Abromaitis, el tram final de la primera meitat ha sigut un recital de connexions entre Dani Pérez i Yankuba Sima que l’Unicaja no ha sabut aturar fins al 48-36 de la mitja part.

Estirada encara no final

El el tercer quart no ha començat pas millor per a l’Unicaja. La defensa seguia permetent el joc de Dani Pérez i les pilotes doblades per als pivots, alhora que no ha trobat respostes en atac. Un bàsquet de Bako i una protesta de la banqueta ha derivat en la segona tècnica andalusa. Si se li afegeixen els punts de Moneke i una bona actitud defensiva trobem que el Baxi ja guanyava per divuit punts (58-40) a l’equador del període.

Katsikaris ha decidit poblar la zona amb Guerrero, fins aleshores inèdit, però l’Unicaja no encertava gairebé cap tir i un triple del retornat Francisco eixamplava la distància fins al 61-42. S’anotava menys, la qual cosa beneficia sempre qui va guanyant. La diferència ha arribat a ser de 21 punts (63-42), però l’Unicaja ha reaccionat i, amb un parcial de 0-7, amb la tornada a la pista de Jaime Fernández (64-51) ha tornat al partit abans de l’últim quart.

Les esperances visitants partien de la reacció d’algunes estrelles en atac i una d’elles, Norris Cole, ha presentat candidatura amb un triple un gran ganxo. Però el Baxi ha tingut resposta, amb bomba de Thomasson i 2+1 de Dani Pérez per al 69-56. La situació, de tota manera, era perillosa i Cole ha anotat un triple a tauler que feia mal per la moral que podia adquirir l’Unicaja (69-59). El partit s'ha descontrolat, fet que no convenia i l’ofensiva manresana ara estava encallada.

Eric ha rebaixat dels deu punts a sota la cistella i Alberto Díaz s’ha enganxat com una paparra a Dani Pérez. Encara faltaven 6 minuts i mig i, malgrat que Bako parava el cop, el mateix Díaz anotava de tres i després recuperava la pilota (71-64). Per sort, Cole ha errat el tir més fàcil i els pivots del Baxi han carregat bé el rebot d'atac. Les bombes de Thomasson eren d'oxigen (73-64) i semblava que el pitjor havia passat quan Moneke provocava unes passes a Barreiro. Però el mateix nigerià havia perdut la pilota i Alonso ha tornat a posar la por (73-66). Novament, però, els rebots d'atac, ara de Jou, han donat segones opcions. El capità ha allargat de nou la distància als nou punts (75-66, a 3.53).

Tornaven els dos bases a la pista, però Alberto Díaz feia molt mal des de la línia de tres (75-69). La defensa forana funcionava i Cole ha establert el 75-71 a poc més de tres minuts. Però llavors ha aparegut Dani Pérez qui, aprofitant que Francis Alonso passava els bloquejos per sota, ha clavat els dos triples frontals decisius (81-71). A més, una nova recuperació i dos tirs lliures de Bako han deixat el partit encarrilat (83-71). El partit, però, s'havia de rematar i Alberto Díaz ha tornat a anotar de tres (83-74). Thomasson ha errat i novament Díaz ha provocat una falta, però el Baxi no estava en bonus. De fet, no havia comès encara cap falta en el quart. Barreiro ha errat ara de tres i una altra frivolitat de Francisco, amb esmaixada de Bako (85-74) ha fet iniciar la festa.

