Pedro Martínez es mostrava resignat per la derrota i admetia que «el Fuenlabrada ha jugat millor que nosaltres en la primera part, amb més encert, i en la segona meitat també ens han fet molt mal amb el seu rebot ofensiu. Nosaltres hem tingut bons moments que ens han permès recuperar l’avantatge i posar-nos al davant, però hem rebut parcials en poc temps perquè no hem fet la feina en el balanç defensiu, han jugat millor i han merescut la victòria».

Sobre si havia pogut pesar mentalment en els seus jugadors el gran encert madrileny de l’inici, «no ho sé, és complicat amb els temes mentals. Ells han començat molt encertats i han adquirit un avantatge, s’ha vist que no seria definitiu i a la mitja part només perdíem de dos. El partit són quaranta minuts i hi ha hagut moments bons i dolents per totes dues bandes. Els seus han durat més i per això han guanyat».

Per al tècnic barceloní, «l’encert ha estat clau, amb els triples i el bon percentatge. Aquesta és una bona explicació. També hi ha el rebot i moltes accions d’un contra un que ens han superat». Sobre el seu partit número 250 amb el Manresa, «ara no és gaire bon moment per valorar-ho, havent perdut», i el pas d’una competició a l’altra, amb el duel de demà a Turquia, «serà ràpid. En aquest partit hi ha hagut un desgast físic. Allà intentarem fer les coses millor. Tenim capacitat de millora respecte de la nostra actuació d’avui».

Sobre el Fuenlabrada, «és un equip que està molt ben entrenat, juga molt ràpid, amb molts jugadors amb capacitat per fabricar-se els seus tirs. Sempre ens agrada guanyar però cal valorar que durant molts moments han estat superiors. No ens han sorprès, perquè sabíem que el seu estil era aquest».