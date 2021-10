Els dos líders del grup B de la Champions League després de les dues primeres jornades dirimiran aquesta tarda (18 h) qui es queda amb el timó del grup en solitari. El Baxi Manresa, que ha sumat dues victòries contra el Stal polonès a casa i a Jerusalem davant del Hapoel, visita la pista del Pinar Karsiyaka turc, un rival complicat que no només va triomfar també en els seus dos compromisos europeus sinó que, després de cinc partits, lidera la potent lliga turca.

Els homes de Pedro Martínez hauran d’oferir la seva millor versió per plantar cara i tenir opcions de guanyar una de les plantilles més poderoses de la competició. El Pinar està entrenat per Ufuk Sarica, que és també l’actual tècnic de la selecció de Turquia, i enguany ha començat la temporada a molt bon ritme: en la competició domèstica, només ha perdut un dels cinc partits disputats, i va ser d’un sol punt a la pista dels vigents campions de l’Eurolliga, l’Anadolu Efes.

Després de jugar i perdre diumenge a la pista del Fuenlabrada, l’expedició del Baxi va marxar directament a Esmirna, on aquesta tarda posarà el liderat a prova. Afortunadament, si no hi ha cap contratemps de darrera hora, Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus efectius i, per tant, haurà de descartar un jugador.

De la derrota a la perifèria madrilenya (90-82), el Baxi en va treure, malgrat tot, la bona notícia del gran partit que va fer un Joe Thomasson que, si continua creixent, serà un gran argument per les aspiracions de l’equip. Altres noms destacats de l’inici de temporada són els del base francès Sylvain Francisco, el seu compatriota Ismael Bako, un pivot de gran capacitat atlètica i potencial defensiu, l’aler finlandès Elias Valtonen, i l’ala-pivot nigerià Chima Moneke, tot energia i capacitat de lluita. A Fuenlabrada també va firmar un gran paper Luke Maye, un ala-pivot del que s’espera molt, però encara no ha acabat d’enlairar-se. El base Dani Pérez completa el nucli dur de l’equip.

Dos conjunts intensos

Una dada destaca a nivell col·lectiu: Baxi i Pinar són els equips que han fet més faltes en el breu tram inicial de la competició. Les defenses intenses d’uns i altres fan preveure un duel on els atacs hauran de redoblar esforços, i el Baxi haurà de vetllar perquè el matx de diumenge i el llarg viatge no facin efecte en la condició física dels seus jugadors.

En el capítol individual, el gran nom de l’equip turc és el de l’aler Bonzie Colson, que va arribar al Pinar aquest estiu després de no trobar forat a l’NBA malgrat estar en l’òrbita de Cleveland i, després, Milwaukee. L’equip d’Esmirna ha guanyat els seus dos partits per marges molt ajustats, 84-86 a Jerusalem i 80-77 amb l’Stal, i en ambdues ocasions el nord-americà ha estat una peça clau, signant sengles actuacions de 22 punts, 13 rebots i 3 assistències el primer dia i 18 punts, 7 rebots i 5 assistències el segon. Blackmon, Roll i M’Baye són altres noms a seguir.