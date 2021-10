El Baxi Manresa ha sumat la quarta victòria de la temporada després de superar per 87-79 el Surne Bilbao Basket en un partit molt competit que ha trencat Dani Pérez, primer, amb tres triples seguits al tercer quart, i que ha segellat la resta de l’equip, tot i que els bascos s’han arribat a situar a dos punts a l’últim període. Moneke, amb accions espectaculars, i un joc molt coral han portat els manresans a la segona victòria de la setmana.

Berzins va ser el primer jugador de la plantilla del Baxi descartat durant dos partits consecutius aquesta temporada, amb la qual cosa Valtonen assumeix tota la responsabilitat jugant de tres. El partit ha començat espessot en atac per les dues bandes. Ha semblat que el Baxi adquiria més velocitat, impulsat per un triple de Moneke i una safata de Thomasson (7-2). Però el Bilbao ha reaccionat bé i de la mà de Goudelock i Masiulis capgirava el resultat fins al 7-8. Asobre, Yankuba Sima s'ha carregat amb dues faltes personals, la qual cosa obligava a l’únic canvi de Pedro Martínez fins aleshores, un fet gens habitual.

El duel era un carrusel amb un punt amunt i un punt avall de tots dos equips, amb tendència generalitzada a jugar per dins. Als quatre punts seguits de Bako responia Miniotas amb un triple (13-13), abans del primer «Siscu, Siscu!» del públic per saludar un triple del base francès, que també ha ficat quatre tirs lliures. Però el duel de directors de joc l'ha encaixat Hakanson, amb dos encerts seguits per al 20-19. La mala notícia era la segona falta també de Bako en un final polèmic, per una clara falta no indicada a Francisco que ha permès arribar al primer descans el Bilbao amb 20-21.

El segon quart ha començat amb bones accions del Baxi arreglant problemes en els tirs errats. Entre Jou i Maye han demostrat que tenen molta vista per als rebots d‘atac i el quart punt seguit de l’americà i dos tirs lliures del llagosterenc posaven el 30-25. Però el Bilbao no s'ha desenganxat del partit Goudelock reduïa la distància i, a sobre, Sima cometia la tercera falta, en atac. Pedro Martínez ha posat dos bases junts i Valtonen anotava de tres (33-28). Bigote responia, però dues bones transicions entre Francisco i Bako feien aturar el partit a Àlex Mumbrú amb un 37-31. El partit ha sigut de qualitat per totes dues bandes i la distància s'ha mantingut fins al descans, al qual s'ha arribat amb una penetració fins a la cuina de Francisco per al 45-40.

Dani, el trencador

Durant els primers vint minuts, el partit de Dani Pérez ha sigut erràtic per al Baxi. Però l'ha arreglat en 48 segons de bogeria, en què ha encadenat tres triples consecutius que han transformat un 47-42 ajustat en un 56-42 molt clar. Ha trencat el partit en aquesta fase. La ratxa ha semblat sorprendre el Baxi més que a ningú, ja que llavors ha encaixat un parcial de 0-4 en contra. Valtonen l'ha aturat amb un bàsquet de dos i un triple obert que han tornat a fer pujar l’avantatge, ara fins als quinze punts (61-46). Però encara faltava molt temps i el Bilbao no estava mort. Entre un triple de Rousselle, Hakanson i tres punts seguits de Masiulis han tornar a ficar els bascos en el partit (61-54, a 2.45 per al final del tercer quart). Ha sigut abans d’un temps mort i d’una esmaixada brutalíssima de Moneke, amb personal inclosa, a la qual ha seguit una tècnica a Mumbrú per protestar la celebració del nigerià (64-54). Després, ell mateix oferiria un tap a Hakanson més propi d’un partit de voleibol. El Bilbao, però, es basava en Rousselle per arribar al final del quart amb 67-60, tot i que el base rebia una tècnica, la seva quarta falta, per voler celebrar com Moneke i encarar-se de manera molt estúpida al públic.

El darrer període ha començat amb el tir lliure fallat de la tècnica per part de Rafa i amb un bàsquet de Goudelock. El Baxi estava erràtic, com demostraven els triples, ara sí, fallats per Dani Pérez i Jou. Per sort, el Bilbao també perdia pilotes i el mateix Dani Pérez ha posat el 69-62 a 7.57. Rouselle tornava a la pista i el primer que feia era una safata i un triple per establir un inquietant 69-67, a 6.59, i obligar Pedro Martínez a demanar temps mort. Per sort, després del temps mort, Maye ha encertat de tres punts. Però seguien les errades, ara de Thomasson, per tornar-se a escapar, i Bigote col·locava un 2+1 per tornar a comprimir el resultat (72-70). A Francisco no li ha tremolat el pols, també des de la distància (75-70), però tampoc a Goudelock (75-73). El partit s'ha transformat en una guerra de franctiradors en la qual Valtonen fallava un cop, però no dos (78-73). A sobre, el finlandès ha capturat tot seguit un rebot d’atac i l’enfonsava per al 80-73. Però Bigote no s'ha donat per vençut. L’intencanvi de cops beneficiava un Baxi que ara trobava Francisco (82-75). Però Valtonen ha comès una antiesportiva sobre Bigote encara amb 2.30 per jugar. Però el Bilbao només treia partit dels tirs lliures del francès i després perdia la bola. Bako recuperava un rebot en atac i Dani Pérez, amb el seu quart triple, donava un cop al partit important (85-77, a dos minuts justos).

Goudelock ha volgut donar emoció a la cosa amb un rebot d’atac (85-79). Però Maye recollia un rebot en atac i rebia una falta que era or a 1.25. De tota manera, Bako ha perdut la bola i ha tocat defensar una altra vegada. Per sort, Bigote es precipitava i errava de tres i Hakason s’atipava de ser torejat per Francisco i feia falta a Bako, qui el bloquejava. El belga, únic jugador alt del Baxi en pista per equiparar-se als quatre petits del Bilbao, ha anotat els dos tirs lliures i ha tornat a disparar l’avantatge a vuit punts (87-79, a 48 segons). L’errada posterior de Goudelock ja semblava definitiva i encara més el rebot d’atac posterior de Bako. Ja no importava que l’esmaixada final de Francisco arribés fora de temps. Quarta victòria, suada i necessària.

Finalment, els locals han aconseguit donar-li un bon espectacle al públic assistent amb una victòria molt necessària per seguir sumant punts.

