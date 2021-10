El Baxi Manresa no ha fet un mal inici de temporada. El lideratge al seu grup europeu sembla el més enlluernador i a l’ACB ha vençut adversaris de jerarquia com el Baskonia i l’Unicaja. Però les xifres diuen que té tres triomfs sobre set, balanç negatiu, que és a un triomf de plaça de descens en un inici de campanya molt igualat i que el rival d’avui arriba al Congost després d’haver-se recuperat d’una mala arrencada i haver guanyat els dos últims compromisos. Si hi afegim que abans de la parada per la finestra FIBA cal visitar dues pistes calentes com Burgos i Múrcia i rebre la revelació, el Breogán, bé faria el conjunt bagenc d’assegurar avui una victòria que caldrà treballar.

En principi, el Baxi ha de disposar de tota la plantilla, tot i que en la retransmissió televisiva del partit de Turquia es podia sentir Pedro Martínez estranyat perquè no podia fer jugar Yankuba Sima en els últims minuts. La prèvia no la va fer l’entrenador, motiu pel qual no se li va poder demanar si tothom està bé, i el club no ha dit que passi res greu. Per això, tot sembla indicar que caldrà tornar a descartar un jugador. Dimarts va ser Berzins, la setmana passada, Steinbergs, i l’anterior, Dani Garcia. A veure si és un d’aquests tres un altre cop, ja que Maye ara sembla en forma i és complicat pensar que es prescindeixi de Rafa Martínez contra un dels seus exequips i, a més, a casa, davant de l’afició.

Un rival competitiu

Precisament, el jugador santpedorenc avisava del Bilbao, que «és un equip que ha competit sempre molt bé en els partits a fora de casa. La mentalitat del seu entrenador és de tenir molt caràcter, que siguin ambiciosos i serà complicat de vèncer. Ha plantat cara a pistes com la del Tenerife o la del Joventut, i esperem un partit dur».

El jugador bagenc recordava la victòria a Turquia dient que «és una victòria que dona confiança, com tot el que sigui guanyar. Ara poder jugar a casa ens motiva i davant d’un rival que en els últims partits ha jugat molt millor i té una plantilla més forta que la de l’any passat, en què van patir moltíssim». Sobre el seu paper discontinu d’aquesta temporada, va explicar que «el rol és similar al de l’any passat, tot i que potser sí que llavors havia jugat més minuts. He d’estar preparat pel que sigui i ajudar l’equip tant a la pista com a fora, com si fos un júnior».

Per la seva banda, Sylvain Francisco també avisava de la necessitat de centrar-se en la lliga. «A la Champions no està tot fet, però ara l’ACB és el més important. Hem de guanyar el Bilbao. A Fuenlabrada no vam estar gaire concentrats a l’inici i la nostra defensa no va ser gens bona. Hem de guanyar més a la lliga i no entrar en una dinàmica de guanyar-ne un i perdre’n un altre». Francisco també va destacar la importància de jugar a casa perquè el públic «és com un altre jugador».

«Sempre juguen bé»

El tècnic rival d’avui és Àlex Mumbrú, que en la prèvia reconeixia que «sempre és millor treballar després d’una victòria que d’una derrota, però tal com estàvem tranquils amb 0-5, ara hem de fer el mateix i no estar obsessionats només pel resultat». Mumbrú destacava que el Manresa «sempre juga bé, tingui els jugadors que tingui. Es passen la pilota, defensen dur i saben a què juguen. Tot el que fan, ho fan bé. Serà un partit llarg, i amb el seu públic encara tindran més confiança».