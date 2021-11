El Baxi Manresa va anunciar ahir a través de les seves xarxes socials la lesió de qui, fins ara, està sent el seu millor home, a nivell de xifres, a la Lliga Endesa. L’ala-pivot nigerià Chima Moneke té un «edema a l’articulació metatarsofalàngica del dit gros del peu esquerre», segons la nota del club. Seguint la línia de la majoria d’aquests comunicats en tots els clubs avui en dia, només s’hi afegeix un indeterminat «l’evolució marcarà la seva disponibilitat», amb la qual cosa no hi ha data de recuperació.

Es tracta de la primera lesió important del Baxi aquesta temporada. Fins ara, en tots els partits Pedro Martínez havia hagut de descartar algun dels tretze jugadors de la plantilla. Tot i la poca concreció del temps de recuperació en el comunicat, una lesió com la de Moneke se sol solucionar amb descans, amb la qual cosa sembla difícil que pugui reaparèixer abans de l’aturada de final de mes per les finestres FIBA. Si fos així, es perdria els partits de lliga a Burgos, a casa contra el Breogán i a Múrcia i el de la Champions al Congost davant del Pinar Karsiyaka de dimarts vinent.

Moneke es fa aquesta lesió just quan havia protagonitzat la millor jugada de la passada jornada, una esmaixada espectacular per damunt de Withey, el pivot del Surne Bilbao Basket.

Operació de cor de Marc Garcia

El Baxi Manresa ha de jugar dissabte a les nit (20.45 hores) a la pista de l’Hereda San Pablo Burgos, equip en què aquest any milita l’escorta manresà Marc Garcia qui, lamentablement, no podrà ser en aquest partit .Segons va informar el club castellà, ahir va passar pel quiròfan per sotmetre’s a una «ablació per radiofreqüència» a la unitat de cardiologia de l’Hospital Universitari de la ciutat. La intenció és resoldre els problemes que l’han mantingut allunyat de les pistes les últimes setmanes. Aquest tipus d’operacions se solen fer per corregir una alteració del ritme cardíac. Garcia va arribar a Burgos aquest estiu procedent del Fuenlabrada i només hi ha jugat dos partits de lliga.