La cinquena victòria del Baxi a la Lliga Endesa ha arribat al Coliseum de Burgos en un partit en què els homes de Pedro Martínez s'han situat per davant des de l’inici i en el que ha brillat Sylvain Francisco amb 28 punts. Però l’esquadra manresana ha exhibit un joc coral en el qual la direcció de Dani Pérez, la solidesa de Bako, els triples de Jou, els punts de Thomasson i la grapa de Moneke també han sigut determinants. Després de nou jornades, l’equip s’aferra a les places que donen dret a prendre part a la Copa del Rei, un objectiu, però, que és encara llunyà en el temps.

El Baxi ha sortit a la pista amb Moneke, dubte a mitja setmana per una lesió en un dit del peu esquerre, i Sima en el cinc titular. Thomasson, que divendres va ser pare, s'ha quedat a la banqueta i al costat de Dani Pérez en funcions d’escorta s’hi ha situat Sylvain Francisco, clau amb els seus triples per aconseguir que els manresans arribessin al descans amb un màxim avantatge de 13 punts (33-46).

La posada en escena del conjunt català ha sigut immillorable, amb una safata de Francisco, dos triples de Jou i una cistella de Dani Pérez (0-10) que han obligat Tabak a demanar de seguida temps mort. La primera cistella del Burgos ha trigat tres minuts a arribar, una acció de Kravic que ha indicat el camí que havien de seguir els locals per anotar, ja que la zona manresana els ha dificultat el tir exterior.

El Burgos ha aconseguit apropar-se en el marcador, sobretot a partir de la irrupció de Renfroe (4 assistències en els primers vint minuts) en el partit, un jugador determinant en la sort dels burgalesos. Les cistelles sota el cèrcol de Kravic, que ha aprofitat en diverses ocasions l’emparellament amb Moneke, i els dos triples de Rabasseda han permès alguns parcials favorables. Al final del primer quart, la diferència era de 6 punts (19-25).

El Baxi estava avisat de la fortalesa del Burgos en el rebot, i ha concedit moltes segones i terceres ocasions a l’atac local. Però en el còmput global, els bagencs han aconseguit anivellar aquesta estadística, ja que els castellans han signat 37 captures i els catalans 34. El Baxi no ha permès que el Burgos creixés i un triple de Jou ha rubricat el 33-46 amb el que uns i altres han tornat als vestidors a la mitja part.

L’arrencada del tercer període ha fet pujar el marge favorable fins als 17 punts gràcies a un triple de Valtonen. Però el Burgos ha sabut replicar amb el tir exterior i, després d’un intercanvi de tècniques a les banquetes, ha baixat de la barrera dels 10 punts 56-64. Kravic (13 punts i 9 rebots) era un maldecap, i Benite, amb 11 punts sense cap errada en aquest tram del partit, martiritzava l’anella manresana.

Una de les virtuts del Manresa és la resistència a les situacions compromeses. Com en cites anteriors, l’equip no s'ha deixat abatre quan el Burgos ha apretat i s'ha situat només 6 punts per sota (75-81), amb un Renfroe que no tenia compassió del seu antic equip. El moment delicat, però, ha passat gràcies al mestratge de Dani Pérez en el control del partit, superant els 2 contra 1 i fent circular el joc amb encert. Els dos triples finals de Salash i Renfroe a la desesperada només han maquillat un gran triomf del Baxi.

Ja pots votar el millor jugador del partit.