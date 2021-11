Preparats per a la guerra. Incruenta, però d’una gran exigència física. En aquests termes es van manifestar ahir Yankuba Sima i Joe Thomasson per referir-se al partit que el Baxi Manresa juga avui a la nit (21 h) contra el Pinar Karsiyaka en un Nou Congost que haurà de pitjar l’accelerador per ajudar l’equip a mantenir la imbatibilitat a la Champions League. Els de Pedro Martínez reben el conjunt turc a qui ja van derrotar en la tercera jornada de la fase de grups i, per aquest motiu, esperen un adversari amb ganes de revenja.

«Hem de continuar essent nosaltres mateixos», va declarar l’escorta Joe Thomasson, que divendres va ser pare i tot seguit va viatjar a Burgos per contribuir a un triomf en la Lliga ACB que va exhibir la capacitat del Baxi per resistir els moments delicats d’un partit. «La nostra feina és escoltar els entrenadors, seguir els nostres principis i mantenir el ritme», va afegir el de Dayton (Ohio): «el més important és ser el que som, divertir-nos i gaudir el partit, i aturar el rival en defensa».

Els dos equips arriben al duel, clau per decidir qui finalitzarà primer del grup i, per tant, accedirà directament a la següent fase, havent guanyat en la jornada de lliga prèvia i amb tots els seus efectius disponibles. Per aquest motiu, Pedro Martínez haurà de descartar un jugador perquè la plantilla manresana és de 13 fitxes.

Un rival perillós

Sima i Thomasson van comparèixer ahir davant la premsa i van coincidir en el fet que el Pinar Karsiyaka ha vingut a Manresa amb ganes de treure’s el mal sabor de boca de la derrota contra el Baxi. «Haurem d’estar concentrats i mantenir la bona dinàmica», va referir el pivot gironí, davant d’un partit «molt difícil» i que serà «dels que decidirà la primera plaça del grup».

Els turcs «seran molt intensos», segons va apuntar Sima, i per tant «hem de sortir forts i fer un partit sòlid durant els quaranta minuts». Dissabte a Burgos, el pivot va sumar 10 punts i 6 rebots a la sobèrbia actuació col·lectiva. Sobre el seu estat de forma, el català considera que «estic intentant treballar dia a dia per ser intens i agressiu, i així ajudar l’equip».

Thomasson també és del parer que el Pinar «és un equip molt bo, amb talent i perillós, però crec que nosaltres també ho podem ser». L’escorta va reconèixer que «sabem que venen a lluitar». A més, el jugador va esmentar que el Baxi és el «tapat», ja que «ningú esperava que fóssim on som». Per tot plegat, «hem de preparar-nos per a una guerra, segur», va afegir l’escorta del Baxi.

Thomasson també va declarar que està «cent per cent d’acord» amb la reflexió que va fer el seu tècnic després del triomf a Burgos sobre la necessitat de millorar en defensa. «La treballem cada dia, fem el millor que podem fer en defensa, fer-nos amb els rebots, protegir el vidre, competir a un nivell alt. Hem de ser durs i físics», va indicar, recordant que «en atac es guanyen partits, però en defensa es guanyen campionats».

Innubo, nou patrocinador

El club manresà va anunciar ahir, sense facilitar xifres, la incorporació d’un nou patrocinador, la firma manresana de telecomunicacions Innubo, per als partits europeus. Carles Mesas, CEO de l’empresa, va assegurar que «ens fa molta il·lusió haver signat un acord amb el Bàsquet Manresa per patrocinar la Champions. Com empresa manresana volíem estar al costat del nostre club».